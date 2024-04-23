23 апреля 2024, 04:45

В США признали потерю влияния в Африке

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Стратегия США в Африке перестала работать, а руководство многих региональных государств выбирает помощь России вместо навязанной Америкой «демократии». Об этом написало издание Politico со ссылкой на свои источники.

Попытки США надавить на руководство африканских стран, чтобы они отказались от сотрудничества с Россией и приняли «демократические нормы», не принесли результата.

По словам бывшего офицера разведки по Африке в ЦРУ Кэмерона Хадсона, после военных переворотов в ряде стран региона, США попытались позиционировать себя как миротворцы, чтобы сохранить свое присутствие и влияние.

«Все это явно не работает. Сейчас мы вышли, и теперь зашла Россия», - убежден он.

И хотя африканские политики и дипломаты не против отношений с Вашингтоном, им не нравится, что США указывают им, что делать и навязывает свои принципы управления. Один из источников издания отметил, что «Запад уже давно учит африканские страны, как управлять, и они, наконец, говорят „хватит“».

Кроме того, Россия способна оказать быструю помощь в сфере безопасности, чего не скажешь оо США.

И все же американские чиновники за закрытыми дверями говорят о том, что США нельзя уходить из Африки, иначе их место незамедлительно займут Россия или Китай.

Ранее в Нигер приехали 100 российских военных специалистов. Они будут обучать армию Нигера противодействию терроризму и работе с системой ПВО.

США Африка Военные Россия Запад Китай
23 апреля 2024, 03:14
Генсек НАТО и премьер Британии посетят Польшу 23 апреля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прилетит во вторник в Польшу, чтобы провести переговоры с премьер-министром этой страны Дональдом Туском и с главой британского правительства Риши Сунаком. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Повестку переговоров, которые пройдут в Варшаве, раскрывать не стали. Также известно, что в планах Столтенберга посетить британский военный контингент в Польше.

«Это продолжение моей миссии восстановления и расширения позиции Польши в вопросе политики безопасности», - заявил Туск, комментируя завтрашние визиты генсека и Сунака, а также их совместные предстоящие встречи с солдатами.

Визит Столтенберга состоится на фоне громких обещаний польского президента Анджея Дуды, который заявил, что его страна может разрешить размещение ядерного оружия. Также он напомнил о членстве страны в альянсе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление польского лидера, напомнила, что объекты на территории Польши в случае размещения там ядерного оружия США п ополнят список целей для поражения при возможном столкновении России с НАТО.

Ядерное оружие Россия Оружие НАТО Польша
23 апреля 2024, 02:47
Колесо отвалилось у Boeing при взлете в аэропорту Йоханнесбурга
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlySafair совершал взлет в аэропорту Йоханнесбурга и потерял колесо. Об этом сообщило Aviation24.be.

По данным издания, колесо оторвалось практически сразу после взлета. В результате направлявшийся в Кейптаун борт вернулся в аэропорт.

«Самолет совершил безопасную аварийную посадку в OR Tambo», - уточнили в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются. В результате аварии никто не пострадал.

Лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, совершил экстренную посадку в Бостоне из-за серьезной поломки. У самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.

Ранее летевший из Сан-Франциско в Бостон Boeing авиакомпании United Airlines совершил посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась во время полета.

Самолеты Boeing Авиакомпании
23 апреля 2024, 01:38
Генпрокурор обсудил с коллегой из ОАЭ вопросы преступности
Пресс-служба Генпрокуратуры
Читайте нас в: Google Новости
Генпрокурор России Игорь Краснов провел встречу в Москве со своим коллегой из ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси и предложил ему создать постоянную рабочую группу для решения актуальных проблем борьбы с преступностью. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Краснов напомнил, что благодаря личному вкладу президента России Владимира Путина и Его Высочества шейха ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна наши страны поддерживают крепкие дружеские отношения.

«Генеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов уже приступила к активной работе на платформе БРИКС, а Ваше личное участие в планируемой в июне шестой встрече руководителей прокурорских служб государств - участников этого объединения весьма ценно для развития взаимодействия в таком формате», - сказал он.

По словам Краснова, представителям генпрокуратуры ОАЭ уже направили приглашение на семинар для генеральных прокуратур государств - членов ШОС, который состоится 22 мая в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия планируют обменяться опытом по возврату преступных активов из-за рубежа, а также наработками в сфере высоких технологий.

Российский генпрокурор также убежден, что создание рабочей группы по обсуждению и решению проблем борьбы с преступностью придаст новый импульс развитию многоплановых контактов между ведомствами РФ и ОАЭ.

Генпрокуратура РФ Россия ОАЭ Игорь Краснов
23 апреля 2024, 00:10
В Польше обвинили Россию в размещении ЯО в Калининграде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств. Об этом написало РИА «Новости».

«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», - заявил Дуда.

Ранее Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом случае Россия предпримет ответные меры для обеспечения собственной безопасности.

В МИД РФ добавили, что в случае размещения в Польши ядерного оружия США, эти объекты станут целями для поражения при возможном столкновении России с НАТО.

Ядерное оружие США Россия Оружие НАТО Польша

Новости по теме