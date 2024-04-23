Попытки США надавить на руководство африканских стран, чтобы они отказались от сотрудничества с Россией и приняли «демократические нормы», не принесли результата.

По словам бывшего офицера разведки по Африке в ЦРУ Кэмерона Хадсона, после военных переворотов в ряде стран региона, США попытались позиционировать себя как миротворцы, чтобы сохранить свое присутствие и влияние.

«Все это явно не работает. Сейчас мы вышли, и теперь зашла Россия», - убежден он.

И хотя африканские политики и дипломаты не против отношений с Вашингтоном, им не нравится, что США указывают им, что делать и навязывает свои принципы управления. Один из источников издания отметил, что «Запад уже давно учит африканские страны, как управлять, и они, наконец, говорят „хватит“».

Кроме того, Россия способна оказать быструю помощь в сфере безопасности, чего не скажешь оо США.

И все же американские чиновники за закрытыми дверями говорят о том, что США нельзя уходить из Африки, иначе их место незамедлительно займут Россия или Китай.

Ранее в Нигер приехали 100 российских военных специалистов. Они будут обучать армию Нигера противодействию терроризму и работе с системой ПВО.