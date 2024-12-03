В США привели доказательства лабораторного происхождения коронавируса

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань», - написали в отчете.

В пользу этого утверждения привели несколько аргументов. Например, у вируса есть ряд биологических характеристик, которых нет в природе. Все случаи болезни произошли после заражения одного человека, хотя в истории предыдущих пандемий было несколько первых заболевших.

Также конгрессмены указали на наличие в Ухани исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS. По их данным, там были случаи «неадекватного уровня биологической безопасности».

«Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке диких животных», - объяснили авторы доклада.

Ранее в Минздраве США заявили, что китайские ученые узнали о коронавирусе за две недели до того, как власти КНР рассказали о ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, этот период мог сыграть важную роль в борьбе с пандемией.