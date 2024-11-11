11 ноября 2024, 03:57

В США предсказали «волны мести» после победы Трампа на выборах

РИА «Новости»
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Противники и союзники переизбранного на второй президентский срок в США Дональда Трампа ожидают преследований политических оппонентов с его стороны в ответ на импичменты, обвинения, расследования и судебные иски. Об этом сообщило издание New York Times.

Издание выпустило статью под заголовком «С возвращением Трампа противники и союзники ожидают волну мести». В ней утверждается, что спустя восемь лет Трамп вернулся в Белый дом «более злым, ожесточенным, обиженным и открыто говорящим о мести».

«Будет ли Трамп мстить? Конечно. Вопрос только в том, насколько масштабными будут ответные меры», - заявила биограф семьи Трампа Гвенда Блэр.

По ее словам, следует ждать громких и широко освещаемых в прессе расследований в конгрессе, специальных прокуроров и несколько реальных судебных процессов. Кроме того, не стоит исключать и более тихие ответные меры. Это могут быть налоговые проверки, непродление или отмена грантов, программ, кредитов, увольнения и отказы в приеме на работу.

Инсайдеры из Республиканской партии сообщили, что часть советников Трампа призывает его к преследованию своих врагов, а другие считают это непродуктивным, утверждая, что нужно сосредоточиться на своей политической программе.

Также отмечается, что знаковым будет выбор генерального прокурора. Если им станет Мэтью Дж. Уитейкер, значит Трамп намерен наказать своих противников.

Ранее в США сообщили, что после инаугурации Трамп может помиловать мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и сына действующего главы государства Хантера Байдена.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США
11 ноября 2024, 03:10
Названы имена тех, кого может помиловать Трамп
РИА «Новости»
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После официального вступления на пост президента США Дональд Трамп может помиловать мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и сына действующего главы государства Хантера Байдена. Об этом сообщило издание Axios.

В сентябре Адамсу предъявили обвинения во взяточничестве и мошенничестве. К тому же, у мэра Нью-Йорка есть общие друзья с Трампом. Во время одного из совместных ужинов избранный президент посочувствовал Адамсу, напомнив, что его тоже преследовали.

Байден-младший является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, среди них нарушения при хранении оружия и налоговые преступления. Помимо прочего, Хантер получал миллионы долларов от бизнесмена из Румынии за влияние на американское правительство.

В беседе с 360.ru политолог, американист Дмитрий Дробницкий ранее заявил, что формально Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы.

США Уголовное дело Нью-Йорк Дональд Трамп
11 ноября 2024, 02:52
Застрявший в Японии лайнер Spectrum с россиянами прибыл в Китай
РИА «Новости»
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Застрявший ранее в Японии круизный лайнер Spectrum of the Seas с россиянами на борту прибыл в международный порт Усун в Шанхае. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам одной из пассажирок лайнера, часть россиян планирует после прибытия в город отправиться в международный аэропорт Пудун. Они хотят улететь в Россию.

У них два варианта: рейсом «Аэрофлота» до Москвы в 11:45 по местному времени или самолетом авиакомпании China Eastern Airlines, который вылетит на пять минут раньше.

Другая часть туристов собирается улететь в другие дни, а до этого поселятся в отеле, забронированном для них туроператором.

«Ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят», - сообщили агентству в генеральном консульстве РФ в Шанхае.

Ранее появилась информация, что застрявший в Японии лайнер отправился в Китай после ремонта. На его борту находились около 600 российских туристов.

Туризм Корабли Япония Самолеты Россия Китай
11 ноября 2024, 02:36
Германия не получит ядерное оружие — Шольц
РИА «Новости»
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что против обладания Германией ядерного оружия. Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу ARD.

«Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие», - подчеркнул он.

Шольц уточнил, что подобные инициативы встретят решительное сопротивление с его стороны. Он считает, что Германии для защиты своих границ достаточно развивать обычные виды вооружений.

Канцлер добавил, что Германия активно сотрудничает с Великобританией и Францией ради укрепления собственной обороноспособности. Они совместно разрабатывают ракеты большой дальности, которые оснастят неядерными боеголовками.

Ранее в США сообщили о планах возобновить субкритические ядерные испытания на полигоне в Неваде. В октябре страны НАТО провели плановые учения ядерных сил альянса «Стойкий полдень», причем такие маневры проводятся ежегодно.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о появлении новых разработок в сфере ядерных вооружений, отметив, что они есть и сейчас.

Германия Ядерное оружие Великобритания Франция
11 ноября 2024, 02:20
Советник Трампа предложил способ взаимодействия с Россией
РИА «Новости»
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Новой администрации во главе с Дональдом Трампом стоит выстраивать отношения с Россией через договоренности, а не санкции. Об этом заявил советник избранного президента, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в беседе с изданием The Wall Street Journal.

«Все начинается с личных отношений», - отметил он.

Келлог выразил уверенность, что Трамп наладит контакт с ключевыми лидерами, чтобы найти способ разрешения конфликта России и Украины.

По данным WSJ, Келлог высказывался не от лица команды Трампа, однако есть вероятность, что он займет руководящую должность в будущей администрации.

После подведения итогов выборов избранный президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Телефонные переговоры прошли еще 7 ноября. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Украине, а также «цель мира на европейском континенте».

Санкции Дональд Трамп Россия

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