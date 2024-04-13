13 апреля 2024, 01:06

В США попытались взорвать Сатанинский храм

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В США неизвестный бросил взрывное устройство на крыльцо Сатанинского храма в городе Салем 9 апреля, причинив зданию только косметический ущерб, так как устройство не сработало. Его нашли только несколько часов спустя, сообщило издание The Guardian со ссылкой на полицию штата Массачусетс.

В здании расположена штаб-квартира Сатанинского храма. В ходе атаки никто не пострадал.

«Взрывотехники полиции штата убедились, что устройство больше не представляет опасности, а система обнаружения взрывчатых веществ K9s проверила место на наличие дополнительных устройств», - сообщила полиция Салема.

По словам пресс-секретаря и соучредителя Сатанинского храма Люсьен Гривз, бомба опалила только часть фасада здания. Полицейские осмотрели место происшествия и собрали улики, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

В начале февраля американца, обезглавившего статую языческого идола Бафомета в здании законодательного собрания штата Айова, обвинили в совершении преступления на почве ненависти.

США Взрывы Религия Полиция
13 апреля 2024, 01:47
«Не делайте этого». Байден предостерег Иран от удара возмездия
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден во время брифинга для журналистов публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не делайте этого», - сказал он, в ответ на вопрос, каково его послание к Тегерану на фоне ожиданий «удара возмездия» по территории Израиля.

Президент добавил, что Иран не добьется успеха, так как Соединенные Штаты поддержат Израиль и помогут ему защититься от возможного нападения.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил атаковать американские военные объекты , если США вмешаются в конфликт с Израилем. По сообщениям СМИ, такое послание власти ближневосточной страны передали Байдену.

В начале апреля ЦАХАЛ нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран назвал нападение на дипмиссию терактом и пообещал отомстить Израилю. «Удар возмездия» может быть нанесен в ближайшие часы. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, власти США, некоторых стран Европы и России призвали своих граждан воздержаться от поездок в регион из соображений безопасности.

США Израиль Военные Россия Иран Джо Байден
13 апреля 2024, 01:46
Белорусы украли оружие в Германии, спрятав в тайнике с собачьими экскрементами
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Германии граждане Белоруссии украли 40 винтовок, которые спрятали в тайнике в кустах, замаскировав сверху собачьими фекалиями. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

«Это очень опасное оружие. Из него могли бы убить людей на большом расстоянии. Если бы мы его не изъяли, оно, скорее всего, попало бы в руки других преступников», - заявил следователь Хельго Мартенс.

Место схрона нашли благодаря привлечению собаки-ищейки из федеральной полиции и беспилотнику. Воры вернулись к тайнику через несколько недель, тогда их и задержали. Сейчас они под стражей, но на допросе хранят молчание.

По его словам, правоохранители сейчас проверяют связь подозреваемых, которые пытались сбыть оружие через даркнет, с российско-евразийской организованной преступностью.

Украденные винтовки были произведены в Китае. Оружие прибыло в порт Гамбурга, а затем было выгружено в контейнере на товарный поезд, следовавший в Баварию. Злоумышленники могли проникнуть в вагон с винтовками на станции в Машене Нижней Саксонии, когда поезд остался без охраны. По данным издания, белорусы прибыли в страну специально, чтобы украсть оружие.

Ранее в Германии в аварию попали малолетние дети английского футболиста Гарри Кейна.

Германия Белоруссия Кражи Оружие Поезда Полиция Китай
13 апреля 2024, 01:10
Великобритания вслед за США запретила импорт металлов из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Великобритания присоединилась к санкциям США против России в отношении торговли металлами. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

Согласно тексту заявления, гражданам Великобритании, а также тем, кто находится на территории страны, запрещено приобретать на мировых биржах российский метал, произведенный после 23:59 12 апреля 2024 года.

До этого США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. По данным американского Минфина, санкции также ограничат использование российских металлов на мировых биржах.

Ранее Европейский союз ввел уголовную ответственность за обход или нарушение антироссийских санкций. Уголовными преступлениями будут считаться торговля подсанкционными товарами, помощь в обходе запрета на поездки и запрещенная финансовая деятельность. Законопроект вступит в силу через 20 суток после того, как его опубликую в официальном журнале Евросоюза.

США Великобритания Торговля Санкции Россия Металлы
13 апреля 2024, 00:49
США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американские власти одобрили запрет на ввоз в Соединенные Штаты алюминия, меди и никеля российского происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

«Запрещается импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией», - указали в документе.

Данные ограничения не коснулись российской меди, алюминия и никеля, которые произвели до 13 апреля текущего года.

Обозреватели Reuters ранее сообщили, что введение Евросоюзом запрета на импорт российского алюминия спровоцирует рост соперничества между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке. Подорожание алюминия усугубит положение иностранных компаний в сфере транспорта и строительства.

США Запреты

Новости по теме