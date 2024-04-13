В США попытались взорвать Сатанинский храм
В США неизвестный бросил взрывное устройство на крыльцо Сатанинского храма в городе Салем 9 апреля, причинив зданию только косметический ущерб, так как устройство не сработало. Его нашли только несколько часов спустя, сообщило издание The Guardian со ссылкой на полицию штата Массачусетс.
В здании расположена штаб-квартира Сатанинского храма. В ходе атаки никто не пострадал.
«Взрывотехники полиции штата убедились, что устройство больше не представляет опасности, а система обнаружения взрывчатых веществ K9s проверила место на наличие дополнительных устройств», - сообщила полиция Салема.
По словам пресс-секретаря и соучредителя Сатанинского храма Люсьен Гривз, бомба опалила только часть фасада здания. Полицейские осмотрели место происшествия и собрали улики, в том числе записи с камер видеонаблюдения.
В начале февраля американца, обезглавившего статую языческого идола Бафомета в здании законодательного собрания штата Айова, обвинили в совершении преступления на почве ненависти.