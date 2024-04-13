В США попытались взорвать Сатанинский храм

Президент США Джо Байден во время брифинга для журналистов публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не делайте этого», - сказал он, в ответ на вопрос, каково его послание к Тегерану на фоне ожиданий «удара возмездия» по территории Израиля.

Президент добавил, что Иран не добьется успеха, так как Соединенные Штаты поддержат Израиль и помогут ему защититься от возможного нападения.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил атаковать американские военные объекты , если США вмешаются в конфликт с Израилем. По сообщениям СМИ, такое послание власти ближневосточной страны передали Байдену.

В начале апреля ЦАХАЛ нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран назвал нападение на дипмиссию терактом и пообещал отомстить Израилю. «Удар возмездия» может быть нанесен в ближайшие часы. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, власти США, некоторых стран Европы и России призвали своих граждан воздержаться от поездок в регион из соображений безопасности.