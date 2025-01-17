В США полицейского обвинили в торговле русской женой

В 2022 году молодожены Энтони Уильямс и Катерина Шашолка летели из города Финикс в Майами. Один из пассажиров обратил внимание на пару. Он предположил, что 63-летний Уильямс силой удерживает 34-летнюю женщину.

Мужчина поделился своими подозрениями с членами экипажа. Они сообщили правоохранительным органам, что афроамериканец торгует своей собственной женой.

Когда самолет приземлился в аэропорту, Уильямса арестовали и посадили в тюрьму. Затем молодожен допросили в департаменте Майами-Дейд. Не найдя доказательств преступления, пару отпустили. Супруги подали жалобу на сайте авиакомпании, но ответа до сих пор не получили.

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