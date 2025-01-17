17 января 2025, 00:48

В США полицейского обвинили в торговле русской женой

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Полицейского в отставке Энтони Уильямса обвинили в торговле собственной женой-россиянкой Катериной Шашолкой. Об этом сообщило издание Independent.

В 2022 году молодожены Энтони Уильямс и Катерина Шашолка летели из города Финикс в Майами. Один из пассажиров обратил внимание на пару. Он предположил, что 63-летний Уильямс силой удерживает 34-летнюю женщину.

Мужчина поделился своими подозрениями с членами экипажа. Они сообщили правоохранительным органам, что афроамериканец торгует своей собственной женой.

Когда самолет приземлился в аэропорту, Уильямса арестовали и посадили в тюрьму. Затем молодожен допросили в департаменте Майами-Дейд. Не найдя доказательств преступления, пару отпустили. Супруги подали жалобу на сайте авиакомпании, но ответа до сих пор не получили.

Ранее в Оренбурга задержали мужчину при попытке продать сына за 1,5 миллиона рублей.

США Женщины Торговля Самолеты Мужчины
16 января 2025, 23:40
США сняли санкции с дочери экс-министра обороны РФ Сердюкова
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты убрали из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Наталью. Информацию по санкциям обновили на сайте американского Минфина.

«В список заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие удаления: Сердюкова Наталья Анатольевна <…>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», - указали в заявлении.

Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы. Американские власти объявили санкции против Сердюкова и некоторых членов его семьи в 2022 году.

Ранее в США частично разрешили проведение операций с рядом российских банков. В этот перечень попали Сбербанк, ВТБ, «Санкт-Петербург», Альфа-Банк, Росбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Стало известно, что Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» внесли в санкционные списки США. Ограничения затронули «Мотовилихинские заводы» и другие российские компании.

США Санкции
16 января 2025, 22:25
Женщина спустя 18 лет обнаружила чужие кости в могиле новорожденной дочери
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Женщина, потерявшая новорожденную дочь после тяжелых родов, спустя 18 лет случайно узнала, что в ее могиле лежат чужие останки. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Британка Рут Эпплби переехала в Испанию в 1980-х годах со своим парнем по имени Говард, которому там предложили работу преподавателя. По ее словам, она планировала уехать на год, но осталась на 24. Женщина также устроилась на работу учительницей.

В 1084 году они поженились и остались жить в прибрежном городе Ла-Корунья. В 1992 году она узнала, что беременна. На УЗИ им сообщили, что родится девочка.

Эпплби положили в местную больницу, когда «срок родов был на две недели просрочен» и сделали кесарево сечение. После родов Эпплби дочь не показали, а ее мужа отправили домой. Потом его попросили вернуться и сказали, что ребенок якобы умер. Похороны младенца провели без нее.

Эпплби вспомнила, что руководство больницы уговаривало их кремировать ребенка, но они отказались. Позже женщина развелась с мужем, вернулась в Великобританию и решила перевезти на родину останки дочери в 2010 году. Тогда во время открытия гроба она и увидела, что внутри находился слишком большой для младенца скелет. Женщина считает, что ее дочь украли для бездетной пары. Она призналась, что все еще надеется найти своего ребенка.

Ранее следователи показали переговоры похитителей восьмилетней девочки в Козельске, снятые на видеорегистратор.

Смертность Дети Беременность Женщины Испания
16 января 2025, 21:23
США решили купить «Северный поток — 2». Но не у России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский инвестор готов купить обанкротившуюся компанию-оператора «Северного потока — 2», чтобы получить контроль над газопроводом. Без участия России. Ведущая 360.ru Регина Орехова в программе «Разбор полетов» выяснила, возможна ли такая сделка и что произойдет, если инфраструктура перейдет под контроль США.

Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство Nord Stream - 2. Затем обанкротившаяся компания-оператор газопровода уйдет с молотка за копейки. Покупатель уже нашелся, это американский инвестор Стивен Линч. Он получил в США разрешение на обход санкций и решил купить трубы.

Компания-оператор, напомнила Орехова, является «дочкой» «Газпрома», но зарегистрирована в Швейцарии и вынуждена соблюдать ее законы. Экономист кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что в условиях санкционных рисков и отказа Европы от российского газа это не имеет никакого смысла, тем более что США имеют огромное количество собственного сжиженного газа.

«Поэтому это проект конкретного инвестора, который хочет попытаться сыграть на возможностях», - сказал он.

Политолог Дмитрий Шатунов обратил внимание, что в последнее время Евросоюз и его жители начали сопротивляться влиянию США. По его мнению, в интересах России не допустить покупку газопровода.

В Европе заговорили о возобновлении работы «Северных потоков». Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал запустить сохранившуюся ветку , а кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель - избавиться от ветряных электростанций.

США Газопровод Северный поток — 2 Газ Швейцария Северный поток
16 января 2025, 18:04
Байдену во время прощальной речи понадобилась подушка
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден во время прощального обращения к нации сидел на стуле с подушкой. На эту деталь обратила внимание газета New York Post.

«У старейшего действующего президента США часто возникали проблемы с равновесием, выносливостью и остротой ума», - указали в материале.

В публикации отметили, что для выступления из Овального кабинета для Байдена подготовили небольшой столик, на котором стояли коробка с салфетками и стакан воды.

Во время обращения, длившегося 18 минут, эти предметы невозможно было увидеть, так как их закрыл письменный стол, за которым сидел 82-летний американский лидер.

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью и подвел итоги своей 50-летней политической карьеры 16 января. Он пообещал мирную передачу власти республиканцу Дональду Трампу, рассказал об изменении климата, при этом ни слова не сказал про Россию.

США Белый дом в США Джо Байден

Новости по теме