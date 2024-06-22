22 июня 2024, 16:43

В США показали видео подготовки теракта 11 сентября 2001 года

Global Look Press
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В США рассекретили видеозапись, которую, предположительно, снял шпион на территории Капитолия в Вашингтоне в 1999 году. Материалы предназначались для будущих исполнителей теракта 11 сентября 2001 года, сообщил телеканал CBS.

Гриф «секретно» с видео сняли по решению Федерального суда. Его автором в ФБР считают гражданина Саудовской Аравии, который был агентом внешней разведки страны.

На кадрах представившийся Омаром аль-Баюми мужчина на арабском языке рассказал «своим любезным братьям» об обустройстве территории Капитолия. Он также не единожды подчеркнул, что передаст и покажет в подробностях все, что там находится.

Шпион за несколько дней отснял входы в Капитолий, охранников и пункт досмотра внутри здания. На видео попали памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону и макет Капитолия. Аль-Баюми добавил, что недалеко от места съемки находится аэропорт.

В ФБР, по данным журналистов, считали, что мужчина был тесно связан с двумя угонщиками самолетов 11 сентября. Агент ведомства Ричард Ламберт, занимавшийся расследованием теракта, заверил, что видео аль-Баюми снял в течение трех месяцев. В это время «Аль-Каида»* как раз выбирала цели в США.

Сотрудник американской спецслужбы оценил видео как «крупный кирпичик в огромной стене доказательств, указывающих на вовлеченность правительства Саудовской Аравии в теракт 11 сентября». А агент ФБР в отставке Кен Уильямс не согласился с позицией государства о том, что аль-Баюми снимал кадры как турист.

Террористы угнали два пассажирских лайнера 11 сентября 2001 года , направив их в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Здания полностью разрушились. Еще один захваченный террористами самолет рухнул недалеко от Питтсбурга в Пенсильвании, а четвертый протаранил крыло здания американского Минобороны.

По официальным данным, жертвами теракта в Нью-Йорке стали более 2,7 тысячи человек. В Вашингтоне погибли 189, в Пенсильвании - 44.

*З апрещенная в России террористическая организация.

США ФБР Вашингтон Видео Теракт 11 сентября 2001 года
22 июня 2024, 15:05
Россия ответит на закрытие своих визовых центров в США
РИА «Новости»
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США получат адекватный ответ на решение о закрытии российских визовых центров и лишении права дипломатов не платить налоги в стране. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

О возможном закрытии работающих в США двух визовых центров России ранее заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он добавил, что американские власти также намерены лишить дипломатов налоговых послаблений, которые позволяли им не уплачивать сборы в казну страны.

Дипломат пояснил, что речь идет о специальных карточках , которые российские дипломаты используют за рубежом при покупках без отчисления налогов.

Антонов отметил, что никакого объяснения от внешнеполитического ведомства США об обоснованности таких мер получить не удалось.

США Визы Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ
22 июня 2024, 13:22
США направили авианосец в Южную Корею после визита Путина в КНДР
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Южнокорейский военно-морской порт города Пусан принял военный корабль США Theodore Roosevelt, который будет участвовать в морских учениях стран региона. Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Военно-морской флот страны, к американскому авианосцу уже присоединились эсминцы Halsey и Daniel Inouye.

По данным военного ведомства, США, Южная Корея и Япония проведут многодневные маневры под названием «Край свободы» в рамках укрепления сотрудничества в области безопасности на фоне роста угроз со стороны КНДР.

Командир девятой авианосной ударной группы контр-адмирал США Кристофер Александер заявил, что целью учений станут повышение тактических возможностей и улучшение взаимодействия флотов трех стран в непредвиденной ситуации в регионе.

Он подчеркнул, что маневры запланировали еще несколько месяцев назад и отношения к объявленному Россией и КНДР углублению взаимодействия не имеют.

Об учениях страны договорились в мае во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Военные США, Южной Кореи и Японии проведут воздушные, морские и подводные маневры, а также учения в киберпространстве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее упрекнул американских дипломатов в том, что они направили свою делегацию во Вьетнам сразу после визита президента России Владимира Путина. По мнению дипломата, таким образом США хотят нивелировать положительный эффект внешней политики России.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписал договор о всеобъемлющем партнерстве двух стран. В ходе общения с журналистами российский лидер пояснил, что соглашение предусматривает взаимную помощь, если одна из сторон подвергнется нападению извне.

США Военные учения Южная Корея
22 июня 2024, 08:54
Премьер Госсовета Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии
РИА «Новости»
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Премьер-министр Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с министром экономики и проблем климата Германии, вице-канцлером Робертом Хабеком. Об этом сообщила немецкая газета Welt Am Sonnag.

Планировалось, что встреча Ли Цяна и Хабека пройдет 22 июня во время визита вице-канцлера в КНР. Однако представители делегации министра позже заявили, что мероприятие «не удалось назначить».

При этом Хабек, по данным издания, «понятия не имеет, почему встреча не состоялась». В Китай он приехал 21 июня. В рабочем графике политика есть посещение Пекина, Шанхая и Ханчжоу.

Во время пребывания в столице Китая вице-канцлер сделал заявления о необходимости реформирование стратегии Германии в отношении Китая. По его оценке, такая стратегия должна содержать долгосрочный план. Тут же он отметил, что у китайской стороны подобный план наверняка есть.

Германия Китай
22 июня 2024, 05:44
Россию захотели исключить из сотрудничества с Интерполом
РИА «Новости»
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Интерпол не выполняет запросы РФ, а также скрывает информацию от российских правоохранительных органов. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на встрече с генпрокурором КНР Ин Юном. Его слова привело РИА «Новости».

«Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола - попытки исключить РФ из системы международного полицейского взаимодействия», - заявил Колокольцев.

Министр добавил, что российские правоохранительные органы ежедневно сталкиваются с тем, что Интерпол игнорирует запросы России, а также скрывает информацию о разыскиваемых другими государствами преступниках.

В апреле стало известно, что Интерпол приостановил розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, которого подозревают в растрате более 330 миллионов рублей РЖД. Личные данные подозреваемого заблокировали в базе международного ведомства после обращения его адвоката.

РЖД Адвокаты МВД РФ Россия Полиция

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