В США показали видео подготовки теракта 11 сентября 2001 года

Гриф «секретно» с видео сняли по решению Федерального суда. Его автором в ФБР считают гражданина Саудовской Аравии, который был агентом внешней разведки страны.

На кадрах представившийся Омаром аль-Баюми мужчина на арабском языке рассказал «своим любезным братьям» об обустройстве территории Капитолия. Он также не единожды подчеркнул, что передаст и покажет в подробностях все, что там находится.

Шпион за несколько дней отснял входы в Капитолий, охранников и пункт досмотра внутри здания. На видео попали памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону и макет Капитолия. Аль-Баюми добавил, что недалеко от места съемки находится аэропорт.

В ФБР, по данным журналистов, считали, что мужчина был тесно связан с двумя угонщиками самолетов 11 сентября. Агент ведомства Ричард Ламберт, занимавшийся расследованием теракта, заверил, что видео аль-Баюми снял в течение трех месяцев. В это время «Аль-Каида»* как раз выбирала цели в США.

Сотрудник американской спецслужбы оценил видео как «крупный кирпичик в огромной стене доказательств, указывающих на вовлеченность правительства Саудовской Аравии в теракт 11 сентября». А агент ФБР в отставке Кен Уильямс не согласился с позицией государства о том, что аль-Баюми снимал кадры как турист.

Террористы угнали два пассажирских лайнера 11 сентября 2001 года , направив их в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Здания полностью разрушились. Еще один захваченный террористами самолет рухнул недалеко от Питтсбурга в Пенсильвании, а четвертый протаранил крыло здания американского Минобороны.

По официальным данным, жертвами теракта в Нью-Йорке стали более 2,7 тысячи человек. В Вашингтоне погибли 189, в Пенсильвании - 44.

*З апрещенная в России террористическая организация.