12 декабря 2024, 04:37

В США отреагировали на слухи о дронах над Нью-Джерси, выпущенных с иранского «корабля-матки»

Unsplash
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Пентагон опроверг утверждение конгрессмена о том, что за крупными беспилотниками, замеченными над Нью-Джерси в последние недели, стоит иранский «корабль-матка». Об этом сообщило ABC News.

С середины ноября в ночном небе над центральной и северной частью Нью-Джерси, в том числе вблизи военного объекта, неоднократно замечались крупные беспилотники. Утром в среду, 11 декабря, государственные и местные власти собрались на закрытое совещание с представителями Министерства внутренней безопасности для обсуждения этого вопроса.

Кто именно управляет дронами, остается неясным. При этом количество беспилотников также варьируется, от четырех до 180 за ночь. Беспилотники «работают скоординированно», власти не считают, что речь идет о любительских аппаратах.

«В ФБР заявили, что реальной угрозы нет, однако они летают над критически важной инфраструктурой, а их точки отправления и назначения остаются неизвестны», - отметил мэр города Монтвейл, штат Нью-Джерси, Майк Гассали.

Член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю раскритиковал бюро за неспособность определить принадлежность беспилотников. Он же предположил, что их запускают с «иранского корабля-матки».

Заявление политика опроверг Пентагон. Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх заявила, что никакого иранского корабля у берегов Соединенных Штатов нет. По ее словам, пока нет и доказательств того, что активность беспилотников координируется какой-либо страной.

Ранее в октябре 2024 года таинственные дроны заметили и над военными базами США в штате Вирджиния.

США Пентагон Беспилотники Корабли Иран
12 декабря 2024, 02:24
Закрытая встреча ядерной «пятерки» состоялась в Дубае
РИА «Новости»
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Первая полноценная официальная встреча представителей ядерной «пятерки» в рамках годового председательства Китая прошла в Дубае. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Встреча «пятерки», в состав которой входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, состоялась 4 декабря, однако МИД Китая сообщил о ней лишь 10 декабря. Такой разрыв во времени связывают с тем, что общее коммюнике страны-участницы согласовывают до мельчайших нюансов.

Главной темой встречи стали ядерные доктрины.

«Стороны провели откровенное обсуждение тему ядерных доктрин. Этот диалог сейчас является своевременным и служит цели углубления понимания ядерных доктрин друг друга для исключения недопонимания и просчетов», - рассказали в МИД Китая.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что создание ракетной системы «Орешник» свело к минимуму необходимость использовать ядерное оружие. Россия не ужесточает ядерную доктрину, она ее совершенствует, сказал он

Ядерное оружие США Великобритания Россия Оружие Франция Китай Дубай
12 декабря 2024, 00:09
Стало известно, сколько денег Абхазия нашла для бюджетников
РИА «Новости»
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Государственным служащим Абхазии выплатят зарплаты за прошедший ноябрь. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба, его процитировало РИА «Новости». 

Средства выделят из федерального бюджета. Первыми деньги получат сотрудники оборонного ведомства республики, полицейские и работники других силовых структур. Всего на эти цели Абхазия направит 230 миллионов рублей. Выплаты заработных плат сотрудникам здравоохранения, образования и учреждений культуры в регионах обеспечат уже местные бюджеты. Власти Абхазии 6 декабря заявили о почти полной остановке финансирования с российской стороны. Из-за этого республика не может найти деньги в том числе и на оплату перетока электроэнергии из России. Руководство Абхазии направило запрос о предоставлении финансовой помощи в адрес главы российского правительства Мишустина. Пока республика ответа на этот запрос не получила.

Электричество на всей территории Абхазии пропало 11 декабря. В республике остановилась Ингурская ГЭС.

Абхазия Россия Зарплаты Деньги
11 декабря 2024, 23:43
«Мой ответ — нет». Вучич сделал заявление по иноагентам в Сербии
РИА «Новости»
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Сербский лидер Александр Вучич объявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не станет поддерживать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ предложила партия, входящая в правящую коалицию. Глава государства уточнил, что законопроект был инициирован депутатами фракции, связанной с вице-премьером Александром Вулиным. Вучич отметил, что, несмотря на наличие элементов, позаимствованных из законодательств США, Европы и России, он не одобряет эту инициативу. «Мой ответ – нет», - резюмировал Вучич. Политик ранее говорил, что безразлично относится к возможности принятия законопроекта об иностранных агентах в Сербии. Этот вопрос, добавлял Вучич, не входит в повестку его правительства. Ранее Вучич заявил о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерной атаки.

Сербия Александр Вучич Иноагенты
11 декабря 2024, 20:16
Главу UnitedHealthcare хотели убить бомбой
Pxhere
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Луиджи Манджоне, которого заподозрили в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, хотел использовать бомбу. Об этом сообщил источник CNN в правоохранительных органах.

В распоряжение следователей попала тетрадь, принадлежавшая Манджоне.

«На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели „может убить невинных“», - сообщили журналисты.

Также в тетради был план убийства и записи, оправдывающие нападение. Манджоне упомянул американского террориста Теодор Качински, известного распространением заминированных посылок.

Томпсона убили утром 4 декабря на Манхэттене. Киллер несколько раз выстрелил в жертву и скрылся на велосипеде.

Манджони задержали в «Макдональдсе» - его опознал сотрудник ресторана. Полиция обнаружила в рюкзаке подозреваемого маску и оружие.

Убийства Оружие Полиция

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