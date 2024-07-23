В США опровергли слухи о смерти экс-президента Джимми Картера

Американский лидер Джо Байден впервые после заявления об отказе участвовать в предвыборной гонке появился на публике. Об этом сообщил канал Fox News.

«Президент Байден впервые появляется на публике после приостановки своей предвыборной кампании и возвращается в Вашингтон», - написали в публикации.

Журналисты отметили, что глава Штатов сел в самолет Air Force One, чтобы отправиться в Белый дом.

Ранее стало известно, что в среду Байден выступит с обращением к американцам по поводу его выхода из предвыборной гонки. Эта речь президента будет первой после того, как появилась информация о его заражении коронавирусом.

Как отметило издание The Dossier со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Байдену понадобилась экстренная медицинская помощь во время его последней поездки в Лас-Вегас. Журналисты сомневаются, что причиной такой срочности мог стать именно коронавирус.