23 июля 2024, 22:24

В США опровергли слухи о смерти экс-президента Джимми Картера

РИА «Новости»
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Информацию о смерти бывшего президента США Джимми Картера опровергли в его центре. Там назвали ложным сообщение о его кончине, которое распространилось в социальных сетях, об этом сообщило РИА «Новости».

«Данное письмо является ложным. Никаких заявлений о здоровье президента Картера или (связанных с этим - прим. ред.) изменений не было», - сообщили агентству.

Сообщение о смерти Картера незадолго до своего 100-летнего юбилея появилось в социальных сетях во вторник. Первоисточником лже-информации назвали крайне правую активистку Лору Лумер.

Американские СМИ сообщили, что действующий президент США Джо Байден выступит с обращением к нации в среду.

США Соцсети
23 июля 2024, 22:05
Байден впервые появился на публике после выхода из предвыборной гонки
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден впервые после заявления об отказе участвовать в предвыборной гонке появился на публике. Об этом сообщил канал Fox News.

«Президент Байден впервые появляется на публике после приостановки своей предвыборной кампании и возвращается в Вашингтон», - написали в публикации.

Журналисты отметили, что глава Штатов сел в самолет Air Force One, чтобы отправиться в Белый дом.

Ранее стало известно, что в среду Байден выступит с обращением к американцам по поводу его выхода из предвыборной гонки. Эта речь президента будет первой после того, как появилась информация о его заражении коронавирусом.

Как отметило издание The Dossier со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Байдену понадобилась экстренная медицинская помощь во время его последней поездки в Лас-Вегас. Журналисты сомневаются, что причиной такой срочности мог стать именно коронавирус.

США Выборы президента США Джо Байден
23 июля 2024, 18:56
Стало известно, когда Байден выступит с обращением к нации
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в среду выступит с речью, посвященной его выходу из предвыборной гонки. Об этом изданию Washington Post рассказал информированный источник, не раскрыв никаких дополнительных подробностей.

Это выступление Байдена станет его первым публичным появлением с 17 июля. Тогда в Белом доме объявили , что глава государства заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Ранее издание The Dossier сообщило , что Байдену во время прошлой поездки в Лас-Вегас понадобилась экстренная помощь врачей. По мнению журналистов, тест на COVID-19 не мог стать причиной столь резкой реакции. В результате этого появились слухи, что президента США на самом деле уже нет в живых.

Байден объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. Тогда же он выразил поддержку кандидатуре действующего вице-президента США Камалы Харрис.

США Выборы президента США Джо Байден
23 июля 2024, 17:52
Глава Секретной службы США подала в отставку
Global Look Press
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Глава Секретной службы США, занимающейся охраной первых лиц, Кимберли Читл подала в отставку. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Накануне Читл признала провал спецслужб , допустивших покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако в тот момент отказалась уходить в отставку, назвав себя самой квалифицированной кандидатурой для этой должности.

Ранее она сообщала, что Секретная служба работает со всеми федеральными и местными ведомствами, чтобы помочь в расследовании произошедшего.

Официальный представитель структуры Энтони Гульельми сообщил , что Секретная служба не раз отклоняла запросы на усиление охраны Трампа, поступавшие от его представителей.

Покушение на кандидата в президенты США произошло 13 июля во время выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Трампу задело правое ухо. Стрелявшего Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
23 июля 2024, 17:16
Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас
Global Look Press
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Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену потребовалась экстренная помощь врачей во время последней поездки в Лас-Вегас. Об этом сообщило издание The Dossier со ссылкой на правоохранителей и осведомленные источники.

Информацию о случившемся распространили по зашифрованным полицейским радиоволнам.

«Ряд офицеров правоохранительных органов, которые в тот день находились на службе, были проинформированы по радио, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь», - отметили авторы материала.

Сообщение получили сотни правоохранителей в Лас-Вегасе. Американского лидера в срочном порядке увезли обратно на Восточное побережье под предлогом коронавирусной инфекции. Однако простой положительный тест на COVID-19 не стал бы основанием для такой резкой и массовой реакции, считают журналисты.

Лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор сообщил, что у американского лидера почти прошли симптомы коронавирусной инфекции. Глава государства может выполнять свои рабочие обязанности.

США Болезни Джо Байден

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