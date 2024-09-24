В США оценили вероятность переговоров по ДСНВ с Россией

Американский госдеятель рассказал об этом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Не похоже, что он заинтересован», - заявил он.

По словам Кирби, власти США уже донесли до российского руководства свою позицию по вопросу возобновления переговоров по ДСНВ.

Ранее замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Гебара сообщил, что новый ДСНВ между РФ и США возможен только при соблюдении трех условий - единого понимания стратегической стабильности, предоставления своих арсеналы для проверок количества вооружений и реализации договоренностей.

Этой весной российский МИД заявил о бессмысленности рассуждений про ДСНВ , так как Вашингтон не желает уважать интересы РФ и вести диалог на условиях равноправия.

В США оценили вероятность возобновления переговоров с Россией по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил РИА «Новости» , что в администрации президента Джо Байдена не увидели заинтересованности российского лидера Владимира Путина в диалоге.