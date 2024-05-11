В США объявили максимальный уровень магнитной бури

«Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 18:54 по восточному времени (01:54 по московскому времени.). Геомагнитный шторм сохранится на протяжении выходных», - указали в сообщении.

По данным метеорологов, в последний раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури фиксировали в октябре 2003 года. Отмечается, что буря может повлечь такие последствия, как помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи.

Телекомпания CNN сообщила, что эти изменения могут напрямую повлиять на спутники и другие космические аппараты на орбите, изменив их ориентацию. Также может выйти из строя электроника.

Ранее стало известно, что на Земле началась очень сильная магнитная буря. Шторм может продолжаться до 40 часов.