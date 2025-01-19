В США назвали условие для построения долгосрочных отношений с Россией
Политическая система США на самом деле является однопартийной. Отказ от нее позволит построить надежные отношения с Россией, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«Однопартийный кольцевой путь необходимо исключить. Долгосрочные мирные отношения с Россией вполне осуществимы. Проблема у нас не в американском народе», - сказал он.
Макгрегор заявил, что в противостоянии между державами виноваты «люди из округа Колумбия», имея ввиду высшее руководство. По мнению полковника, среднестатистические американцы не видят смысла в обеспокоенности своей страны украинским кризисом.
Избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу 20 января. Представитель Белого дома предупредил, что республиканец не сможет единолично отменить антироссийские санкции , так как для этого потребуется разрешение конгресса.