«Однопартийный кольцевой путь необходимо исключить. Долгосрочные мирные отношения с Россией вполне осуществимы. Проблема у нас не в американском народе», - сказал он.

Макгрегор заявил, что в противостоянии между державами виноваты «люди из округа Колумбия», имея ввиду высшее руководство. По мнению полковника, среднестатистические американцы не видят смысла в обеспокоенности своей страны украинским кризисом.

Избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу 20 января. Представитель Белого дома предупредил, что республиканец не сможет единолично отменить антироссийские санкции , так как для этого потребуется разрешение конгресса.