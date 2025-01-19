19 января 2025, 20:16

В США назвали условие для построения долгосрочных отношений с Россией

РИА «Новости»
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Политическая система США на самом деле является однопартийной. Отказ от нее позволит построить надежные отношения с Россией, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Однопартийный кольцевой путь необходимо исключить. Долгосрочные мирные отношения с Россией вполне осуществимы. Проблема у нас не в американском народе», - сказал он.

Макгрегор заявил, что в противостоянии между державами виноваты «люди из округа Колумбия», имея ввиду высшее руководство. По мнению полковника, среднестатистические американцы не видят смысла в обеспокоенности своей страны украинским кризисом.

Избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу 20 января. Представитель Белого дома предупредил, что республиканец не сможет единолично отменить антироссийские санкции , так как для этого потребуется разрешение конгресса.

США Конгресс США Международные отношения Россия
19 января 2025, 21:11
TikTok заработал в США
Unsplash
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Платформа TikTok возобновила работу в США после заявления избранного президента Дональда Трампа о планах снять запрет. Об этом сообщила пресс-служба сервиса в соцсети X.

«По соглашению с провайдерами TikTok занимается восстановлением работы сервиса. Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и гарантий для наших провайдеров», - отметили в сообщении.

Сейчас сайт TikTok.com открывается, но, когда пользователь совершает переход по ссылке для загрузки приложения, магазин Apple указывает, что оно недоступно в регионе Соединенных Штатов.

Видеоплатформа перестала открываться у американцев утром 19 января. После этого Трамп заявил, что 20 января издаст указ о паузе исполнения закона о запрете TikTok, чтобы заключить соглашение с социальной сетью.

Ранее Верховный суд США ответил отказом TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории страны в силу с 19 января. Избранный президент США заявлил, что он решит вопрос с судьбой TikTok.

США Суд Соцсети Запреты Дональд Трамп TikTok
19 января 2025, 21:09
ХАМАС попросил Россию о помощи в восстановлении Газы
РИА «Новости»
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Палестинское движение ХАМАС рассчитывает, что Россия поможет восстановить Газу после конфликта с Израилем. В обратном случае территория перейдет под контроль Запада, сообщил РИА «Новости» высокопоставленный член организации Сами Абу Зухри.

«Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон», - сказал он.

Зухри поблагодарил Россию за стремление не допустить принятия продвигаемых США произраильских резолюций. По его мнению, ее вовлеченность в восстановление Газы позволит создать баланс сил в этом регионе и предотвратить монополизацию.

Кризис на Ближнем Востоке произошел по вине США, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сообщил на заседании Совбеза ООН, что сектор Газа превратился в руины.

Международные отношения Россия Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
19 января 2025, 20:45
Вокзал в Граце эвакуировали из-за сообщения с угрозой
РИА «Новости»
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Полицейские эвакуировали людей с главного вокзала австрийского города Грац. Экстренные меры приняли из-за полученного сообщения с угрозой, сообщила полиция федеральной земли Штирия в социальной сети Bluesky.

«Сейчас на центральном вокзале в Граце проводится крупная полицейская операция. Вокзал эвакуируют, подъезд к нему перекрыт», - отметили в публикации.

По данным австрийского ведомства, дополнительную информацию предоставят позже. Также устанавливается личность звонившего с угрозами.

В воскресенье полицейские эвакуировали вокзал в немецком городе Пассау из-за сообщений о заложенных бомбах, сообщала газета Bild. Железнодорожное сообщение восстановили спустя четыре часа, что привело к задержкам в расписании.

Ранее в Москве посетителей торгового центра «Филион» эвакуировали из-за угрозы взрыва. В спасательную службу поступило сообщение о том, что заминированы устройства на зарядке телефонов.

Взрывы Полиция
19 января 2025, 20:06
В США в честь инаугурации Трампа создали специальное меню
Freepik
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В ресторанах и барах Вашингтона появилось специальное меню в честь приближающейся инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что в баре отеля Watergate гостям предлагают любимый набор Трампа - бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу.

В меню ресторана Salamander внесли «Заказ 47», который рассчитан на двоих. Гостям заведения подают виски, вино и закуски от шефа. В ресторане New Heights Restaurant меню обновили сразу тремя блюдами, которые подавали на обедах в Капитолии в честь инаугурации глав государства.

Трамп принял решение перенести церемонию инаугурации в ротонду Капитолия из-за приближающихся холодов. Это вызвало вопросы у американцев, которые получили билеты на мероприятие. Ведь стадион Capital One Arena вместит только 20 тысяч человек.

США Вашингтон Дональд Трамп Рестораны

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