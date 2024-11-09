«Если вы внимательно посмотрите на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Путина, то увидите, что они вели себя как джентльмены на протяжении всего времени», - отметил он.

Макгрегор добавил, что Путин и Лавров никогда на публике не унижали руководителей других стран, не отказывались пожать им руку. Такое поведение выгодно выделяет их на международной арене.

Полковник считает, что США должны пересмотреть свое отношение к России, признать ее великой державой и начать уважать ее национальные интересы. По его словам, Америка пока к этому не готова, но это необходимо.

Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что при необходимости МИД организует переговоры Путина с переизбранным президентом США Дональдом Трампом.