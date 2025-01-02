В США назвали бредом слова Зеленского о поражении России
Украина потерпит огромные убытки, лишившись транзита российского газа. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.
«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», - ответил он Зеленскому.
Журналист добавил, что члены Евросоюза, у которых сохранились хорошие отношения с Россией, все равно смогут получать российский газ по низким ценам.
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что остановка транспортировки газа в Европу через территорию Украины стала «одним из крупнейших поражений Москвы».
В республике назвали это историческим событием. В украинском Минэнерго заявили, что инфраструктура полностью готова к работе в новых условиях.