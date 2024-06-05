В США мужчина бросил престижную работу ради создания музея кала

Джордж Френдсен является владельцем крупнейшей коллекции окаменелых экскрементов общей численностью восемь тысяч экземпляров, в которую входят даже фекалии динозавров. Посетители уже могут с ней ознакомиться.

Френдсен открыл музей Poozeum в городе Уильямс, штат Аризона, когда количество окаменелых экскрементов насчитывало только 1277 образцов. В Книгу рекордов Гиннесса обладатель уникальных копролитов попал в 2016 году.

Мужчина признался, что еще в детстве увлекался раскопками. Копролиты он впервые увидел в возрасте 18 лет во время посещения магазина камней и окаменелостей в штате Юта.

По его словам, ископаемые фекалии важны потому, что помогают выяснить, как питались и как себя вели древние существа. Это своего рода «капсулы времени». Ради своей мечты он бросил высокооплачиваемую работу в медицинской компании.

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