В США могут провести самую крупную в истории депортацию мигрантов

Помощники бывшего президента Штатов Дональда Трампа, который стал фаворитом среди республиканцев на выдвижение в лидеры США, составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal , сославшись на знакомые с ситуацией источники.

В газете отметили, что план будет направлен на превращение антиммиграционной риторики Трампа в политику и достижение готовности в первый же день его президентства остановить поток приезжих через мексиканскую границу, отказаться от иммиграционной программы администрации нынешнего главы Америки, а также сформировать основы для «крупнейшей массовой депортации в истории» страны.

Для достижения этих целей намерены ускорить слушания по предоставлению убежища и заставить другие государства принимать депортированных граждан. По оценке Трампа, власти могут депортировать около 20 миллионов человек.

Ранее стало известно, что в американском сенате согласились расширить полномочия правительства по вопросам пресечения незаконной миграции. Нынешний глава государства Джо Байден решил принять более жесткие меры в области, которую некоторые избиратели считают более слабой, чем у Трампа.