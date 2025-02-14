В США критически отнеслись к решению Румынии отменить выборы

По словам Вэнса, основной аргумент заключался в том, российская дезинформация якобы «заразила» румынские выборы. Однако политик призвал взглянуть на это с другой стороны.

«Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная», -сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Румынии следует объясниться за грязные слова о том, что Россия якобы вмешалась в выборы, а после забрать их обратно. Эту информацию Захарова назвала фейком.