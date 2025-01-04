В США испугались возможного применения Россией ядерного оружия

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», - сказал он.

Американский госсекретарь также отметил, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этой ситуации.

Прошлой осенью Россия обновила свою ядерную доктрину, в которой указано, что применение ЯО допустимо в качестве ответа на такие сценарии, как удар оружием массового уничтожения по российской территории или ее союзникам, а также в случае угрозы суверенитету РФ и Белоруссии.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала реакцию западных стран на испытания баллистической ракеты «Орешник». Она пояснила, что они не поняли посыл президента Владимира Путина о том, что у России хватает и другого оружия, сопоставимого по мощи с ядерным.