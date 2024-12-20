20 декабря 2024, 22:04

В США допустили приостановку работы правительства

Pxhere
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Ведомства в США начали готовиться к неминуемой приостановке работы правительства. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило федеральные ведомства готовиться к неминуемому шатдауну», - отметили в материале.

В четверг палата представителей не поддержала проект временного бюджета. Для одобрения нормы за нее должны проголосовать 218 законодателей. У республиканцев в палате представителей 219 мандатов, но некоторые члены фракции выразили возражения против проекта.

По данным газеты, если американские законодатели не договориться до субботы о временном бюджете, тогда финансирование правительства США частично приостановят впервые за несколько лет.

Осенью 2023 года Белый дом и конгресс не смогли согласовать долгосрочный бюджет. До этого президент США Джо Байден заявлял, что соглашение по финансированию правительства было достинуто.

США Белый дом в США Конгресс США
20 декабря 2024, 19:22
В Грузии заявили о планах внести изменения в закон об иноагентах
Global Look Press
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Грузинские власти готовы к обсуждениям о внесении поправок в закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова привел «Sputnik Грузия».

«Мы готовы к сотрудничеству со структурами Совета Европы по вопросам, связанным с законом „О прозрачности иностранного влияния“», - сказал Кобахидзе.

Весной в Грузии приняли закон об иноагентах. Он предусматривает регистрацию в отдельном реестре СМИ некоммерческих и юридических лиц, получающих свыше 20% доходов из-за рубежа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом документ , но депутаты смогли его обойти. В начале июня закон вступил в силу.

Это вызвало волну протестов в стране. Митингующие требовали отказаться от принятия инициативы. Поддержавшие законопроект грузинские депутаты подпали под санкции Госдепа США.

Грузия Законы Иноагенты
20 декабря 2024, 13:02
Общий курс НАТО опасен. Что задумал альянс?
РИА «Новости»
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НАТО продолжает активно готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Об этом kp.ru сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

По его словам, Россия учитывает агрессивное поведение военного альянса при планировании в области обороны.

«Если суммировать, то НАТО готовится к вооруженному противостоянию с Россией. США и их союзники отклонили наши предложения по укреплению военной безопасности. Агрессивное поведение альянса и связанные с этим риски в процессе планирования обороны тоже учтены. Россия обеспечит безопасность при любых сценариях», - сказал дипломат.

Грушко добавил, что Россия придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том с помощью демонстрации военных возможностей.

«Общий курс НАТО представляет опасность для региональной и глобальной безопасности», - заключил он.

Ранее новую горячую точку в противостоянии с Россией назвали на Западе.

Россия НАТО
20 декабря 2024, 08:44
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии прекратил работу
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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сирии перестал работать из-за отсутствия поставок иранской сырой нефти. Об этом британской газете Financial Times сообщил гендиректор предприятия Ибрагим Мусаллем.

Речь идет об НПЗ в портовом городе Банияс. Сейчас завод находится на техническом обслуживании. Последнюю партию топлива там произвели неделю назад, 13 декабря.

По словам Ибрагима Мусаллема, 90% сырой нефти, поставляемой на завод, добывали в Иране. Оставшиеся 10% нефти были местного происхождения.

Представители новых властей Сирии считают, что решить проблемы с импортом нефти из других стран может запланированное ими снятие санкций.

«Они сказали: дай бог, санкции снимут и вы сможете закупать запчасти», - поделился Мусаллем.

Нефтеперерабатывающий завод в Баниясе перерабатывал от 90 до 100 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Помимо него, в стране работает еще один НПЗ в Хомсе, но меньшей мощности.

Ранее ЕС выставил условие Сирии для снятия санкций. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что запад готов к диалогу с новыми властями при условии отказа от дальнейшего размещения российских военных баз.

Сирия Нефть Заводы
20 декабря 2024, 04:41
Бизнес-джет в Аргентине протаранил жилой дом и взорвался
РИА «Новости»
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В Аргентине произошла авиакатастрофа. Прилетевший из Уругвая самолет Bombardier Challenger 300 приземлился в аэропорту города Сан-Фернандо, врезался в жилой дом и взорвался. Оба пилота погибли, сообщила газета La Nacion.

Частный самолет прилетел из уругвайского курорта Пунта-дель-Эсте. Проблемы начались во время посадки. Приземлившись, экипаж не смог затормозить. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, снесло забор, врезалось в дом и взорвалось. Начался мощный пожар, в небо поднялся черный дым.

Полиция эвакуировала жильцов близлежащих домов, никто не пострадал. Пожарные Сан-Фернандо потушили огонь и обнаружили в разрушенном Bombardier Challenger 300 обгоревшие тела двух пилотов.

Самолет принадлежит семье Брито, владеющей банком Macro. Он рассчитан на девять пассажиров, однако они остались на курорте.

В ноябре в Турции после посадки загорелся самолет Superjet 100. Пассажиры успели выйти. Следком устроил проверку.

Авиация Аргентина Авиакатастрофы Самолеты

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