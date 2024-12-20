В США допустили приостановку работы правительства

«Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило федеральные ведомства готовиться к неминуемому шатдауну», - отметили в материале.

В четверг палата представителей не поддержала проект временного бюджета. Для одобрения нормы за нее должны проголосовать 218 законодателей. У республиканцев в палате представителей 219 мандатов, но некоторые члены фракции выразили возражения против проекта.

По данным газеты, если американские законодатели не договориться до субботы о временном бюджете, тогда финансирование правительства США частично приостановят впервые за несколько лет.

Осенью 2023 года Белый дом и конгресс не смогли согласовать долгосрочный бюджет. До этого президент США Джо Байден заявлял, что соглашение по финансированию правительства было достинуто.