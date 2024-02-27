27 февраля 2024, 13:31

В США банда подростков угнала из салона девять внедорожников

Unsplash
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В городе Уокешо (штат Висконсин, США) банда из девяти подростков устроила налет на салон Range Rover. Добычей преступников стали девять внедорожников на общую сумму 583 тысячи долларов (54,2 миллиона рублей). О массовом угоне машин сообщил Fox News.

По данным канала, преступление подростки совершили 18 февраля около 06:00. Свои лица подростки скрывали под черными масками. Проникнув в салон, они нашли ключи от автомобилей и скрылись на них.

Причем один из угонщиков врезался в дверь, пытаясь сдать назад в помещении салона. Машина получила повреждения. Общая стоимость похищенных машин составляет 583 тысячи долларов (54,2 миллиона рублей).

Действия преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока правоохранителям удалось поймать только одного из подростков - 17-летний молодой человек попал в ДТП 25 февраля. Благодаря этому его и задержали.

По версии полиции, подростки могут входить в состав организованной преступной группировки, действующей в районе Чикаго.

США Машины
27 февраля 2024, 08:26
Сыну Дональда Трампа прислали конверт с неизвестным порошком
Unsplash
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Старший сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком белого цвета. Об этом написало издание The Daily Beast.

Представитель Трампа-младшего пояснил, что власти пока не выяснили происхождение порошка. При этом его опасность также не подтвердилась.

По данным СМИ, сын экс-президента получил конверт, будучи дома во Флориде. Когда он его вскрыл, порошок разлетелся по комнате. Позднее к особняку Трампа-младшего подъехали машины скорой помощи и спасателей.

Это не первый случай, когда сыновьям Трампа угрожают. На прошлых выборах порошок в конверте получил его средний сын Эрик. Анализ подтвердил, что содержание пакета было безвредным. Аналогичные конверты приходили также в резиденцию политика.

Ранее Трамп заявил, что его оппонентов ждет возмездие.

США Дональд Трамп Машины
27 февраля 2024, 08:04
Гуттериш получил приглашение от Токаева на саммит ШОС в Казахстане
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генсека ООН Антониу Геттериша на саммит ШОС. Об этом главе международной организации сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Информация появилась на сайте МИД республики.

Гуттериш и Нуртлеу обсудили на встрече глобальные проблемы, а также углубление сотрудничества между странами региона. На повестке также стоял вопрос об учреждении в Алма-Ате центра ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана.

Генсек ООН поблагодарил лидера Казахстана за приглашение. Он высоко оценил усилия властей республики для продвижения развития и укрепления мира и безопасности в регионе.

Помимо встречи с Гуттеришем Нуртлеу также провел переговоры с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Последний отметил демократические преобразования в Казахстане, связанные с правами человека.

Ранее власти Ирана предложили членам ШОС заключить пакт о ненападении.

Саммиты Казахстан ООН
27 февраля 2024, 07:56
Макрона раскритиковали во Франции после слов о России
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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном нападении России на Европу связаны с его желанием втянуть страну в мировую войну. Об этом в социальной сети X сообщил лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«А мы что, ведем войну? Третью мировую? Видимо, в этом и есть цель Макрона», - написал он.

Филиппо подчеркнул, что Франции необходимо выйти из состава НАТО и отказаться от дальнейшей поддержки украинского режима.

Ранее Макрон заявил, что Россия способна «напасть» на страны Европы. Также он не исключил, что в перспективе Евросоюз может направить своих военнослужащих на территорию Украины.

При этом он заявил, что не хочет воевать с русским народом. Политик отметил необходимость продолжать курс на деэскалацию украинского кризиса и заявил о создании коалиции по поставкам киевскому режиму дальнобойных ракет.

Эммануэль Макрон Россия Франция
27 февраля 2024, 07:43
Россияне стали массово уезжать из Антальи
Unsplash
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Массовый отток россиян из курортной Антальи объясняется неадекватными ценами на недвижимость на фоне высокой инфляции в Турции. Такое мнение выразил экономист Мустафа Реджеп Эрчин. Его слова привело РИА «Новости».

По данным газеты Posta, за последний год численность иностранного населения Антальи сократилось на 40 тысяч человек. Из-за роста цен на жилье россияне перебираются в другие страны.

По словам Эрчина, ценовой механизм на недвижимость ухудшился под давлением инфляции. Кроме того, продажа жилья иностранцам также привела к ее подорожанию.

Эксперт добавил, что такой показатель, как рента, стал применяться и к новым, и к старым домам. Он считает этот подход «аморальным». Поэтому россияне уезжают из Антальи, возможно, они вернутся в регион, когда цены стабилизируются, подытожил эксперт.

Ранее на побережье Антальи были найдены шесть тел. Предположительно, это могли быть мигранты, которые погибли при крушении лодки.

Турция Инфляция

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