В США банда подростков угнала из салона девять внедорожников

По данным канала, преступление подростки совершили 18 февраля около 06:00. Свои лица подростки скрывали под черными масками. Проникнув в салон, они нашли ключи от автомобилей и скрылись на них.

Причем один из угонщиков врезался в дверь, пытаясь сдать назад в помещении салона. Машина получила повреждения. Общая стоимость похищенных машин составляет 583 тысячи долларов (54,2 миллиона рублей).

Действия преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока правоохранителям удалось поймать только одного из подростков - 17-летний молодой человек попал в ДТП 25 февраля. Благодаря этому его и задержали.

По версии полиции, подростки могут входить в состав организованной преступной группировки, действующей в районе Чикаго.