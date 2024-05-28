28 мая 2024, 00:08

В США 100-летний жених и 102-летняя невеста попадут в Книгу рекордов Гиннесса

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Самая старая пара сыграла свадьбу в Филадельфии в США, они могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Жениху 100 лет, а невесте 102 года, суммарно их возраст превышает предыдущий рекорд, сообщил телеканал Fox News.

Берни Литтман и Марджори Фитерман познакомились в доме престарелых около 10 лет назад и стали встречаться. В прошлом у обоих были браки, Литтман прожил с супругой 65 лет, у них было двое детей, четверо внуков и девять правнуков. Родственники жениха обрадовались, что он нашел кого-то, кто поддержал его, особенно во время пандемии.

Венчавший новобрачных раввин отметил, что с их жизненным опытом любовь никуда не пропадет. Родственники пары подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, их общий возраст составил 202 года. Прежний рекорд - 194 года и 279 дней.

США Свадьбы Рекорды Книга рекордов Гиннесса
27 мая 2024, 23:23
Жены Штайнмайера и Макрона рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста в Берлине
РИА «Новости»
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Первые леди ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон во время совместного посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине неожиданно засмеялись. Об этом сообщила газета Bild.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех - неизвестно», - написал автор публикации.

Эпизод произошел на второй день государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию. Глава государства вместе со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером возложил венки в мемориальном комплексе и оставил запись в памятной книге.

В понедельник, 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Макрона о том, что западные государства «не ведут войну против России и ее народа». По ее словам, сейчас европейские страны уничтожают Украину и украинцев, и об этом французский лидер умолчал.

Германия Франция Холокост
27 мая 2024, 23:05
Подозреваемого в убийстве россиянина британца задержали в Таиланде
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Полиция Таиланда задержала британца, подозреваемого в убийстве россиянина. Об этом сообщил новостной сайт Pattaya News.

Нападение произошло во время вечеринки у бассейна на одной из вилл Паттайи. Англичанин ударил россиянина в лицо, из-за чего тот упал и ударился головой о бетонный пол. Мужчина получил черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место драки врачи привели россиянина в сознание, после чего его госпитализировали. Однако позже пострадавший скончался. Правоохранители опознали нападавшего по записям с камер видеонаблюдения. Британцу предъявили обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В марте полиция Таиланда обнаружила тело российского туриста , которого зарезали на острове Пхукет. Мужчина лежал в луже крови.

Драки Убийства Таиланд Мужчины Полиция
27 мая 2024, 20:25
Лавров высмеял заявление президента Эстонии о необходимости «поставить Россию на колени»
РИА «Новости»
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Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Эстонии Алара Кариса о том, что Запад должен «поставить Россию на колени». Ответ министра опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«[Официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как он это будет делать. Добавить нечего», - сказал Лавров.

Ранее глава эстонского государства в интервью финской телерадиокомпании Yle заявил, что поддерживающие Украину западные страны должны сделать все, чтобы «подчинить Россию своей воле».

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени», - подчеркнул президент Эстонии.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Эстония МИД РФ
27 мая 2024, 20:11
Северная Корея выполнила неудачный запуск разведспутника
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Попытка запуска второго разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Попытка на этой неделе запустить новую ракету-носитель со спутником закончилась неудачей из-за взрыва в воздухе во время полета ее первой ступени ракеты», - сообщили журналисты.

Ракета, на которой находится спутник «Маллиген-1», взорвалась во время полета первой ступени после ее запуска с стартовой станции на западном побережье страны. Предварительно, авария связана с двигателем, который работает на жидком кислороде и бензине.

Ранее Северная Корея сообщала, что выведет на орбиту собственный спутник с 27 мая по 4 июня. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя должны были упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В понедельник, 27 мая, жителей Окинавы призвали спрятаться из-за пуска, как предполагалось, баллистической ракеты КНДР. Береговая охрана запретила судам приближаться к обломкам.

Ракеты Северная Корея Взрывы Бензин КНДР

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