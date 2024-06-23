23 июня 2024, 18:01

В Совфеде оценили заявление Вьетнама о партнерстве с США

Unsplash
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Необходимо привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так беседе с Lenta.ru он оценил заявление главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шон о стратегическом партнерстве с Вашингтоном.

По его словам, представители различных государств нередко используют словесные маневры, чтобы придать некоторым событиям определенную окраску.

«Маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно», - пояснил Карасин.

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что страна видит в Вашингтоне «стратегического партнера».

Встреча высокопоставленных чиновников Вьетнама и США прошла через несколько дней после приезда в Ханой президента России Владимира Путина.

США Вашингтон Международные отношения Россия Вьетнам
23 июня 2024, 18:20
Россия не даст политизировать экономические контакты на встрече шерп G20
РИА «Новости»
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Россия на встрече шерп G20 будет жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества.Об этом в своем Telegram-канале предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Россия полностью поддерживает указанную повестку дня», - подчеркнул Бердыев.

Мероприятие под бразильским председательством пройдет в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля, напомнил он.

Ключевыми темами встречи станут борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса и реформа глобальных институтов управления.

Также он предупредил, что российская сторона намерена пресекать любые попытки искусственной политизации сотрудничества в области экономики или навязывания G7 своих ложных и однобоких оценок событий в мире.

Делегацию России возглавит шерпа, замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш. Бердыев войдет в ее состав в качестве су-шерпы.

G20
23 июня 2024, 18:17
Трамп выбрал вице-президента — он будет на дебатах с Байденом
Global Look Press
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Бывший президент и кандидат на пост главы США Дональд Трамп выбрал своего вице-президента, который, скорее всего, примет участие в дебатах с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщил NBC News.

Журналисты телеканала спросили у Трампа, определился ли он с выбором вице-президента. Тот ответил утвердительно, отметив, что этот человек, «скорее всего», станет участником дебатов против Байдена.

По данным NBC News, двумя главными кандидатами на пост вице-президента Трампа являются губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Первый этап дебатов кандидатов в президенты пройдет в Атланте на следующей неделе. В связи с этим Байден начал усиленно готовиться к предстоящей дискуссией. Он уехал в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, где отрабатывает основные тезисы.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
23 июня 2024, 17:38
Автобус с пассажирами протаранил здание в Сиэтле
Global Look Press
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Перевозивший пассажиров автобус на скорости въехал в здание в центре Сиэтла. Как сообщила пресс-служба департамента пожарной охраны города, госпитализация потребовалась 11 пассажирам.

По данным ведомства, авария произошла на углу Пятой авеню и улицы Террас.

Самые серьезные травмы получил 54-летний мужчина. Врачи забрали его с места ДТП в критическом состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Состояние еще 10 пассажиров медики оценили как стабильное. Детей среди пострадавших не было.

Власти города пообещали восстановить поврежденные фонари, которые сбил автобус. Причины и обстоятельства аварии устанавливают офис шерифа округа Кинг, а также департамент полиции Сиэтла.

Почти такая же авария произошла в Москве на Лухмановской улице. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах города, автобус врезался в мачту освещения и перевернулся. В столичном департаменте транспорта уточнили, что в аварию попал ехавший в парк электробус. Пассажиров в салоне не было.

США ДТП Автобусы
23 июня 2024, 16:07
Метро остановилось в некоторых районах Харькова
Global Look Press
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В нескольких районах Харькова после ударов пропал свет и встало метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

В городе также частично нарушено водоснабжение.

По данным местных властей, целью ударов стала харьковская инфраструктура. Электричества лишилась половина города.

Накануне на фоне объявленной воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что на производственное предприятие скинули авиабомбу.

ВС России наносят удары по военным и энергетическим объектам на Украине в ответ на попытки ВСУ совершать террористические атаки на инфраструктуру России. В Минобороны подчеркивали, что мирному населению страны ничто не угрожает.

В воскресенье, 23 июня, ведомство сообщило об ударе по точке подготовки украинских пилотов.

Харьков

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