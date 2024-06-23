В Совфеде оценили заявление Вьетнама о партнерстве с США

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По его словам, представители различных государств нередко используют словесные маневры, чтобы придать некоторым событиям определенную окраску.

«Маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно», - пояснил Карасин.

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что страна видит в Вашингтоне «стратегического партнера».

Встреча высокопоставленных чиновников Вьетнама и США прошла через несколько дней после приезда в Ханой президента России Владимира Путина.