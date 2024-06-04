04 июня 2024, 00:29

«В соответствии с какой поправкой?» Захарова ответила на изъятие паспорта у Риттера

РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям США о Конституции страны в связи с изъятием паспорта у бывшего разведчика Скотта Риттера, который собирался посетить Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«По приказу Госдепартамента США американские полицейские сняли с рейса колумниста Скотта Риттера, который направлялся на Питерский форум. Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» - сыронизировала дипломат.

Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова и собраний, а четвертая - запрещает необоснованные обыски и задержания.

Ранее стало известно, что Скотта Риттера сняли с самолета в США, когда он собирался лететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. По словам бывшего разведчика, полицейские также конфисковали у него паспорт по приказу Госдепартамента США.

США Задержания Паспорта Мария Захарова Самолеты Россия МИД РФ
03 июня 2024, 23:40
«Мисс Болгарию» с украинскими корнями лишили короны
Freepik
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Девушку украинского происхождения Елизавету Кравец лишили титула «Мисс Болгария», который она завоевала в 2023 году. Такое решение приняли за невыполнение обязательств, сообщили организаторы конкурса в соцсетях.

«Глава организации „Мисс Болгария“ объявляет, что решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец», - отметили в заявлении.

С 3 июня Кравец не может использовать свой титул в любых публичных коммуникациях, а также в социальных сетях.

Девушка заняла первое место в конкурсе в сентябре 2023 года, ей было 17 лет. По данным СМИ, она живет в Болгарии со своей семьей с семи лет, ее отец - украинец.

Ранее в США разразился скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране - «Мисс США» и «Юная мисс США». Девушки отказались от своих титулов из-за травли.

Болгария Соцсети конкурсы
03 июня 2024, 23:03
Публикацию порно одобрили в соцсети Илона Маска
Freepik
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Социальная сеть X обновила правила размещения публикаций, согласно которым пользователи теперь смогут выкладывать контент для взрослых. Об этом представители соцсети сообщили в официальном заявлении.

Авторы материалов с сексуальным содержанием будут в обязательном порядке помечать свои посты. Пользователи соцсети теперь могут публиковать созданные и распространяемые по обоюдному согласию изображения наготы или другого взрослого контента. Подобные публикации будут скрыты специальной отметкой до нажатия на кнопку о показе.

Новые правила действуют с 3 июня. Людям, которые не указали свой возраст в профиле, не будут показывать публикации с контентом для взрослых. Также пользователи смогут жаловаться на соответствующие материалы без маркировки.

Американский предприниматель Илон Маск заявил , что в принадлежащей ему соцсети Х может исчезнуть возможность удаления количества лайков и репостов.

Соцсети Илон Маск
03 июня 2024, 22:26
Скотта Риттера сняли с рейса в США, чтобы он не улетел в Россию на ПМЭФ
РИА «Новости»
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Бывшего разведчика США Скотта Риттера сняли в США с самолета, помешав ему улететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. Об этом он сообщил RT.

Риттер заявил, что американское правительство не только сняло его с рейса, но еще и конфисковало у него паспорт.

«На этот раз я ни в какую Россию не лечу. Госдеп изъял мой паспорт. Так что нет, я не лечу. Я в порядке, просто раздражен», - заявил он.

По словам Риттера, когда он садился на рейс, появились три офицера полицейского управления Нью-Йорка. Они отвели его в сторону и забрали паспорт, объяснив свои действия приказом Госдепа США. Больше никаких пояснений он не получил. Затем офицеры забрали его из самолета, а самого Риттера вывели из аэропорта.

Экс-офицер разведки морской пехоты является частым гостем эфира и колумнистом RT. com.

Ранее Риттер высказался о потенциале России в контексте развития в новых геополитических условиях, отметив, что она способна разгромить Украину в рамках спецоперации, а также об атаках БПЛА на Кремль, а также убийствах военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной.

США Паспорта Госдеп США Самолеты Россия
03 июня 2024, 21:19
Умерла первая в истории Австрии женщина-канцлер
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Единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась на 75-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщил нынешний канцлер республики Карл Нехаммер.

«Скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине - Австрии», - написал он.

Нехаммер добавил, что Бирляйн «останется ярким примером равенства» для будущих поколений и Австрия всегда будет перед ней «в большом долгу». Причина смерти политика не называлась.

У Бирляйн была степень доктора юридических наук, также она являлась членом Конституционного суда Австрии. На пост канцлера страны ее назначили в июне 2019 года. Бригитта Бирляйн проработала на нем до января 2020 года, возглавив переходное правительство после скандальной отставки правительства канцлера Себастьяна Курца.

Австрия Отставки История

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