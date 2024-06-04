«По приказу Госдепартамента США американские полицейские сняли с рейса колумниста Скотта Риттера, который направлялся на Питерский форум. Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» - сыронизировала дипломат.

Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова и собраний, а четвертая - запрещает необоснованные обыски и задержания.

Ранее стало известно, что Скотта Риттера сняли с самолета в США, когда он собирался лететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. По словам бывшего разведчика, полицейские также конфисковали у него паспорт по приказу Госдепартамента США.