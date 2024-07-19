В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию
Депутат от Словацкой национальной партии Павел Люптак стал жертвой нападения после того, как не поддержал на последнем заседании парламента резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил его однопартиец, депутат Иван Шевчик.
«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», - написал парламентарий.
По словам Шевчика, из-за этого происшествия пришлось отменить запланированную встречу Люптака с избирателями, которую назначили на вечер пятницы.
Коллега пострадавшего депутата пообещал позже предоставить дополнительную информацию о произошедшем.
Ранее словацкий парламент отказался от антироссийской резолюции - за вынесение ее в повестку заседания высказался только 41 депутат из 78 необходимых. Во время заседания Люптак поинтересовался у депутата оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Беаты Юрик, была ли она на месте случившегося, и откуда у нее информация, что по больнице ударила именно Россия.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские боевики нанесли ракетный удар из норвежского ЗРК NASAMS по детской больнице в Киеве.