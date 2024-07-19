19 июля 2024, 03:08

В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

РИА «Новости»
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Депутат от Словацкой национальной партии Павел Люптак стал жертвой нападения после того, как не поддержал на последнем заседании парламента резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил его однопартиец, депутат Иван Шевчик.

«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», - написал парламентарий.

По словам Шевчика, из-за этого происшествия пришлось отменить запланированную встречу Люптака с избирателями, которую назначили на вечер пятницы.

Коллега пострадавшего депутата пообещал позже предоставить дополнительную информацию о произошедшем.

Ранее словацкий парламент отказался от антироссийской резолюции - за вынесение ее в повестку заседания высказался только 41 депутат из 78 необходимых. Во время заседания Люптак поинтересовался у депутата оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Беаты Юрик, была ли она на месте случившегося, и откуда у нее информация, что по больнице ударила именно Россия.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские боевики нанесли ракетный удар из норвежского ЗРК NASAMS по детской больнице в Киеве.

Депутаты Россия Словакия
19 июля 2024, 03:20
В Британии забили тревогу из-за решения США
РИА «Новости»
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Союзники Вашингтона недовольны решениями президента США Джо Байдена на международной арене. Об этом в своей статье для Guardian написал обозреватель Оуэн Джонс.

«Военная агрессия демократических элит США в Ираке, Афганистане и в Ливии, характеризовалась международным унижением в глазах других стран. Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида Израиля», - заявил он.

По словам автора статьи, Соединенными Штатами управляют некомпетентные лидеры, которые терпят унижения на международной арене. Джонс напомнил, что экономика США с трудом может удовлетворять потребности большинства граждан страны.

Многие демократы призывают выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Такая возможность будет у Демпартии на съезде в августе.

Ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис возглавила список потенциальных кандидатов от Демократической партии на выборах.

США Вашингтон Дональд Трамп Джо Байден
19 июля 2024, 02:35
США пообещали следить за решениями России по РСМД
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты будут внимательно следить за решениями России по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател. Его заявление опубликовали на сайте департамента.

Таким образом представитель Госдепа ответил на высказывания замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что российская сторона не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение американских РСМД в Германии.

По словам Патела, любая риторика по вопросам развертывания или применения ядерных боеголовок вызывает обеспокоенность. Он добавил, что в Вашингтоне наблюдают за развитием данной риторики со стороны России.

С 2026 года США планируют размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что шаги американских властей направлены на запугивание России.

Германия США Ракеты Госдеп США Россия
19 июля 2024, 02:10
Блогерша съела 10 кг еды и умерла во время стрима
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Китайская фуд-блогерша и звезда мукбанга Пань Сяотин внезапно скончалась во время очередного кулинарного стрима. Об этом сообщило издание China Times.

Девушка прославилась своими 10-часовыми кулинарными марафонами. Каждый день она съедала по 10 килограммов пищи, в том числе экзотические и «экстремальные» продукты и блюда.

В прошлом девушка работала официанткой. О мукбанге узнала от друга, успешно зарабатывающего на таких трансляциях. Она тоже решила этим заняться, причем получила широкую известность в Сети. Со временем она увеличивала порции, что привлекало еще больше зрителей.

Звезда мукбанга весила 120 килограммов и страдала от высокого кровяного давления. Недавно ее госпитализировали из-за серьезных проблем с желудком и кишечником, но она все-равно не прекратила устраивать шоу. Уже на следующий день после выписки из больницы Пань Сяотин вышла в эфир.

Как сообщили китайские СМИ, вскрытие показало, что желудок покойной был деформирован из-за непереваренной пищи.

Ранее в Красноярске суд приговорил к исправительным работам сроком на 11 месяцев супругов-сыроедов, заморивших голодом двухлетнюю дочь.

Еда Смертность Блогеры

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