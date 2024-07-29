В Словакии Игры-2024 в Париже назвали «символом извращенного упадка»

Глава израильского МИД Исраэль Кац сравнил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном. Об этом он написал в соцсети Х.

«Эрдоган идет по следам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», - сказал он.

В публикации Кац разместил фотоколлаж из двух снимков. На одном был турецкий президент с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции, а на другом - Хусейн с растрепанными волосами. Второе фото сделали в 2003 году после задержания Хусейна американскими военными.

Так Кац отреагировал на слова Эрдогана про то, что Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то вошла в Ливию и Нагорный Карабах. Тогда президент страны отметил, что нет ничего, что не может сделать Анкара.