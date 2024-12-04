В Сирии заявили о помощи России в выводе кадетов из окружения в Алеппо

Ситуация с введением военного положения в Южной Корее стала очередным доказательством несостоятельности однополярной системы мира. Об этом 360.ru сообщил политолог Вадим Сипров.

«На примере кризиса в Южной Корее мы увидели, что продвигаемая США однополярная система устройства мира в действительности неустойчива. Стоило перейти к транзиту власти в Соединенных Штатах, как мы сразу увидели полосу турбулентности во всем мире. Гегемон отпустил вожжи», - сказал он.

Сипров добавил, что на этом фоне многие страны сейчас возвращаются в свое естественное состояние. В частности, для Южной Кореи это диктатура, которая стала причиной необоснованной попытки государственного переворота.

«Изначально США конструировали Республику Корея как марионеточный диктаторский режим, направленный на сдерживание КНДР. В стране клановое управление, названия кланов всем известны и находятся на слуху: Samsung, Hyundai и так далее», - отметил эксперт.

Политолог не исключил, что оппозиция в Южной Корее действует по указке кураторов из Вашингтона.

«Импичмент президенту никак не отразится на отношениях страны с Россией и КНДР. Как они действовали в фарватере с США по их указке, так и будет продолжаться. Но, как мы говорили, сам по себе импичмент ничего не изменит», - заключил Сипров.

Ранее Демократическая партия в Южной Корее заявила о готовности начать импичмент президента. Президент Юн Сок Ель 3 декабря ввел военное положение в стране для защиты государства «от угрозы северокорейских коммунистических сил». После этого была заблокирована работа парламента и политических партий.