04 декабря 2024, 15:31

В Сирии заявили о помощи России в выводе кадетов из окружения в Алеппо

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Кадетов военно-технической академии имени Хафеза Асада в Алеппо успешно вывели из окружения с помощью политических усилий России и Сирии. Об этом сообщило главное командование сирийской армии, заявление процитировало РИА «Новости».

«Благодаря совместной военно-политической координации между Сирией и Россией осада со стороны <…> террористических группировок была снята и кадеты смогли благополучно покинуть академию, добравшись до города Хомс», - заявило командование.

Военные отметили, что учащиеся и офицеры академии продемонстрировали стойкость в бою с боевиками, которые атаковали город. Сейчас врачи оказывают помощь всем пострадавшим кадетам.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США воспользовались специальным каналом связи с РФ из-за ситуации в Сирии. Он отметил, что Америка и Россия действуют в этой стране «достаточно близко друг к другу».

Военные Россия Армия Наступление боевиков на севере Сирии
04 декабря 2024, 15:45
Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что по-прежнему считает ситуацию с напугавшим ее лабрадором президента России Владимира Путина по кличке Кони демонстрацией силы. Об этом она сообщила телеканалу CNN.

«Мой советник Кристоф Хойсген еще перед первой встречей говорил российской стороне, что я не люблю собак. Вероятно, Путин забыл про это. Но если вы узнаете ситуацию с лабрадором Кони полностью, то маловероятно, чтобы он не знал про это», - отметила бывший канцлер.

Меркель расценила случившееся как попытку «демонстрации силы и прощупывания ее стойкости».

Ранее Путин извинился перед Меркель и заявил, что ничего не знал про страх Меркель перед собаками, когда на переговорах в Сочи в 2007 году в зал к ним забежал лабрадор Кони. Таким образом он опроверг слухи в зарубежных СМИ, что якобы намеревался напугать Меркель.

Германия Ангела Меркель Собаки Россия Владимир Путин
04 декабря 2024, 15:29
«Гегемон отпустил вожжи». Кризис в Южной Корее указал на уязвимость США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Ситуация с введением военного положения в Южной Корее стала очередным доказательством несостоятельности однополярной системы мира. Об этом 360.ru сообщил политолог Вадим Сипров.

«На примере кризиса в Южной Корее мы увидели, что продвигаемая США однополярная система устройства мира в действительности неустойчива. Стоило перейти к транзиту власти в Соединенных Штатах, как мы сразу увидели полосу турбулентности во всем мире. Гегемон отпустил вожжи», - сказал он.

Сипров добавил, что на этом фоне многие страны сейчас возвращаются в свое естественное состояние. В частности, для Южной Кореи это диктатура, которая стала причиной необоснованной попытки государственного переворота.

«Изначально США конструировали Республику Корея как марионеточный диктаторский режим, направленный на сдерживание КНДР. В стране клановое управление, названия кланов всем известны и находятся на слуху: Samsung, Hyundai и так далее», - отметил эксперт.

Политолог не исключил, что оппозиция в Южной Корее действует по указке кураторов из Вашингтона.

«Импичмент президенту никак не отразится на отношениях страны с Россией и КНДР. Как они действовали в фарватере с США по их указке, так и будет продолжаться. Но, как мы говорили, сам по себе импичмент ничего не изменит», - заключил Сипров.

Ранее Демократическая партия в Южной Корее заявила о готовности начать импичмент президента. Президент Юн Сок Ель 3 декабря ввел военное положение в стране для защиты государства «от угрозы северокорейских коммунистических сил». После этого была заблокирована работа парламента и политических партий.

Южная Корея Кризис Военное положение в Южной Корее
04 декабря 2024, 13:43
«Открытая дипломатия команды Трампа». В чем смысл нового визита Карлсона в Москву?
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Новый визит одного из самых популярных независимых журналистов США Такера Карлсона в Москву связан с открытой дипломатией, которую продвигает команда избранного президента Дональда Трампа. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он пояснил, что Карлсон имеет прочные связи с командой избранного американского лидера, которая выступает против «ястребов» Вашингтона и продвигает разрешение конфликтной ситуации на Украине.

«Карлсон мог выступить как неофициальный эмиссар Трампа и привезти в Москву переговорные условия по Украине, подготовленные командой американского лидера. В рамках интервью [с министром иностранных дел Сергеем Лавровым] российская сторона озвучила свои условия. В дальнейшем начнется согласование и попытка выйти на некий компромисс», - допустил Дудаков.

Политолог добавил, что влияние Карсона в США достаточно большое, поэтому его приезд в Москву поможет команде Трампа укрепить свои позиции через форму открытой дипломатии, а также донести позицию России до десятков миллионов американцев.

О визите в Москву для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым американский журналист Такер Карлсон сообщил в своих социальных сетях утром в среду, 4 декабря. Беседу с главой внешнеполитического ведомства он назвал захватывающей и пообещал, что выпустит материал в ближайшее время.

США Журналистика Россия Такер Карлсон Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
04 декабря 2024, 05:07
Билла Гейтса поставили на место после его скандальных слов об Индии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский миллиардер Билл Гейтс оказался в центре скандала после заявления, что Индия стала «лабораторией для проб». В этой стране бизнесмена подвергли жесткой критике, сообщило издание Times of india.

Гейтс записывал подкаст с предпринимателем Ридом Хаффманом. Во время беседы он объяснил, почему решил открыть самый большой офис за границей именно в Индии. По словам миллиардера, эта страна стала некой лабораторией, где экспериментируют с различными вещами.

Как отметили авторы статьи, после этого высказывания на Гейтса обсушилась волна критики от индийских пользователей.

«Индия - это лаборатория, а мы, индийцы, - подопытные кролики для Билла Гейтса. Этот человек руководил всеми, начиная от правительства и заканчивая оппозиционными партиями и средствами массовой информации», - написал один из них в соцсети Х.

Другой комментатор подчеркнул, что сначала компания Гейтса проводит испытания в Индии, а потом отправляет образцы в США, когда их эффективность становится доказана.

США Индия Скандалы Соцсети Билл Гейтс

Новости по теме