09 декабря 2024, 12:11

В Сирии полностью обеспечили безопасность российских военных

РИА «Новости»
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В Сирии нет воинских частей, отрезанных от военных баз России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщило РИА «Новости».

«Никаких отрезанных воинских частей нет, все находятся там, где должны находиться с решением командования и выполняют задачи. <…> безопасность полностью обеспечена», - сказал он.

В минувшее воскресенье, 8 декабря, захватившие государственное телевидение представители оппозиции в Сирии заявили в прямом эфире, что Дамаск теперь под их контролем. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что остался в столице САР вместе с рядом министров.

Российские военные находятся в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, которые размещены в западной части республики на побережье Средиземного моря. В 2017 году Россия и Сирия договорились о размещении на этой территории бойцов ВС России на 49 лет.

Ранее журналисты The New York Times выяснили, что израильские военные впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределы демилитаризованной зоны. Чиновники из Израиля допустили, что вооруженные представители сирийской оппозиции захватят объекты рядом с Голанскими высотами и используют это против ЦАХАЛ.

Израиль Сирия Военные Россия Чиновники Оппозиция
09 декабря 2024, 12:30
Иран объяснил, почему не помог Асаду
Global Look Press
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Иран не поддержал президента Сирии Башара Асада, который сложил свои полномочия из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Иранские чиновники обвинили Асада в том, что он не был готов к наступлению повстанцев, и заявили, что Тегеран не смог отправить военную поддержку из-за Израиля. Кроме того, Иран предупредил Асада, что помощь будет ограниченной, если она вообще будет оказана.

«Как Россия, так и значительная часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада - это тонущий корабль», - заявила аналитик Лина Хатиб.

Сирийская оппозиция взяла под свой контроль Пальмиру, Идлиб, окрестности Хомса и Дамаск. Попытки Асада достичь соглашения с мятежниками не увенчались успехом, и он покинул пост президента Сирии.

Появлялась информация о гибели политика, однако позже стало известно, что он прибыл в Россию и получил политическое убежище.

Ранее у здания посольства Сирии в Москве спустили старый флаг , подняв вместо него оппозиционный. Также со входа в здание сняли табличку. При этом дипломатическое представительство работает в штатном режиме.

Сирия Россия Иран Захват власти в Сирии
09 декабря 2024, 12:26
Израильским военным приказали занять буферную зону с Сирией
Global Look Press
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Армия обороны Израиля за ночь взяла под контроль дополнительные районы в буферной зоне на границе с Сирией. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщило Ynet.

«Ночью ЦАХАЛ захватил дополнительные точки в буферной зоне с Сирией», - сказал он.

Кац приказал военным оперативно действовать в Сирии, чтобы создать зону безопасности, свободную от стратегического оружия и террористической деятельности, которая могла бы причинить вред израильским солдатам.

Помимо этого, министр потребовал устранить контрабанду оружия из Ирана в Ливан через Сирию в приграничных пунктах.

Ранее газета The New York Times сообщила, что израильские военные впервые с войны 1973 года совершили открытое вторжение в Сирию. Чиновники из Израиля не исключили, что вооруженные представители сирийской оппозиции захватят объекты рядом с Голанскими высотами, чтобы использовать их против ЦАХАЛ.

Израиль Сирия Военные Войны Чиновники Оружие Захват власти в Сирии
09 декабря 2024, 12:03
С посольства Сирии в Москве сняли старый флаг и табличку
РИА «Новости»
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Посольство Сирии в Москве спустило старый флаг, подняв вместо него оппозиционный. Об этом сообщил ТАСС.

Также со входа в здание сняли табличку. Само дипломатическое представительство утром открылось по расписанию и работает в штатном режиме.

Ранее бумажный флаг сирийской оппозиции вывесили и на здании почетного консульства в Санкт-Петербурге. От прошлого флага он отличается зеленой верхней полосой вместо красной, а вместо двух зеленых звезд на средней полосе - три красных.

Накануне Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул президентский пост и, поручив передать власть мирным путем, улетел из Сирии. Россия предоставила ему самому и его семье политическое убежище.

Российский МИД призвал стороны конфликта решить все вопросы политическим путем.

Сирия Россия Москва Захват власти в Сирии
09 декабря 2024, 10:32
Новая глава европейской дипломатии унизила Меркель из-за Путина
Global Look Press
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В июне 2021 года новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за ее предложение пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза. Об этом сообщило издание Politico.

По словам двух анонимных европейских дипломатов, незадолго до начала специальной военной операции Меркель предложила пригласить президента России на саммит лидеров Европейского союза. Идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

После этого немецкий канцлер намеревалась продвигать предложение на заседании Европейского совета. Однако Кая Каллас, занимавшая в то время пост премьер-министра Эстонии, высказалась против этой инициативы.

«Для чего это нужно?» - спросила Каллас, призвав отказаться от диалога с Путиным.

По словам одного из дипломатов, ее слова вызвали недоумение у Макрона, так как лидер небольшой европейской страны «посмел унизить» канцлера Германии.

Ранее Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину. В первый день своей работы в должности главы внешнеполитической службы Европейского союза Каллас прибыла в Киев. Таким образом она подтвердила неизменную поддержку украинского народа.

Саммиты Германия Эммануэль Макрон Владимир Путин Франция Кая Каллас

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