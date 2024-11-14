14 ноября 2024, 16:05

В Сиэтле «жена» трансгендера убила своего отца в ночь накануне выборов президента США

Global Look Press
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Спутница трансгендерного* писателя, 33-летняя Кори Берк, убила своего 68-летнего отца ледорубом в ночь накануне выборов президента США. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Предположительно, женщина сначала повалила пожилого мужчину, затем стала его душить, а после нанесла ему множественные удары ледорубом. Его тело нашли в подвале дома нападавшей.

Согласно документам обвинения, на которые сослалась газета, Берк призналась в совершенном убийстве. Она якобы сорвалась на отца за отказ выключить свет.

Полиция прибыла на место убийства после сообщения соседей. Те увидели, как Берк разбивает панорамные окна в доме.

Женщина в разговоре с правоохранителями назвала убийство «актом освобождения, которое должно было произойти сегодня (в день выборов - прим. ред.)». На следующий день после убийства она рассказала полицейскому, что хотела помочь людям «избавиться от их привязанности к своим родителям».

Кори Берк работала менеджером по обучению в компании по производству ракет и космических аппаратов Blue Origin Джеффа Безоса, а также состояла в отношениях с трансгендерным* писателем Самантой Ли Аллен.

Ранее трансгендерный* сын Илона Маска Ксавье заявил о желании покинуть США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Он сменил пол в 2022 году по достижению 18 лет.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США Убийства ЛГБТ Выборы президента США
14 ноября 2024, 11:21
Казахстанские банки начали ужесточать условия для работы с компаниями из России
РИА «Новости»
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Средний срок ожидания проведения платежей через банки Казахстана для российских компаний вырос на 24% по сравнению с июлем. Об этом сообщил РБК.

В ряде случаев задержка платежей составляла два месяца, отметило издание. Условия для проведения транзакций ужесточились этой осенью.

Финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский объяснил, что банки начали запрашивать больше дополнительных документов и просить данные отправителей и получателей денег, а также подробности о сделке.

Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева рассказала, что минимальный срок для перевода денег составляет 7-10 дней, однако ожидание может растянуться на месяц. Задерживаться стала примерно половина платежей, добавила она.

Ранее граждане Ирана получили возможность снимать деньги в российских банкоматах с помощью местной банковской сети Shetab. Ее подключили к системе «Мир» , поэтому российские карты в скором времени начнут работать в исламской республике.

Казахстан Банки Экономика
14 ноября 2024, 03:45
Австрийская OMV сообщила, что отсудила у «Газпром экспорта» €230 миллионов
РИА «Новости»
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Компания OMV из Австрии сообщила, что выиграла суд по спору с «Газпром экспортом», и теперь намерена взыскать с российского холдинга присужденные ей 230 миллионов евро. Речь идет о недопоставке газа по контракту в Германию, сообщили в пресс-службе австрийской компании.

Представители OMV допустили, что отношения по договору в рамках австрийского контракта с российской компанией ухудшатся.

«В таком случае могут возникнуть небольшие единовременные потери от хеджирования, но они будут явно перевешены положительными эффектами от взысканных убытков», - объяснили в пресс-службе.

Немецкая корпорация Uniper работала с «Газпром экспортом» и закупала голубое топливо по долгосрочным контрактам. В июне 2024 года немецкие энергетики разорвали соглашение - они получили на это разрешение суда.

Австрия Суд Санкции Россия Деньги Газпром
14 ноября 2024, 01:10
«Бывшая конгрессвумен». Трамп выбрал нового директора нацразведки
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить экс-конгрессвумен Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Об этом сказано в распространенном заявлении политика, его процитировало РИА «Новости».

«Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», - сказал Трамп.

Габбард начала служить в ВС США после теракта 11 сентября. В 2022 году она приняла решение выйти из Демократической партии. В итоге экс-конгрессвумен стала независимым политиком.

Ранее Трамп заявил, что назначит на пост госсекретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Он назвал его уважаемым лидером, готовым защищать нацию.

Также будущий американский лидер определился, кто станет главой Пентагона. На эту должность он номинировал телеведущего Пита Хегсета.

Разведка США Пентагон Флорида Дональд Трамп Новый год Демократическая партия США
13 ноября 2024, 20:12
Изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за 881 млн рублей
Pxhere
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На аукционе Christie’s в Женеве продали редкий квадратный изумруд весом 37 карат. Его стоимость стала рекордной — 881 миллион рублей, сообщил телеканал CBS.

Изумруд принадлежал принцу Садруддину Ага-хану, сыну Ага-хана III, имама общины исмаилитов-низаритов. Садруддин Ага-Хан считается прямым потомком пророка Мухаммеда.

В 1960 году он заказал для своей невесты Нины Шейлы Дайер великолепное украшение от Cartier, инкрустированное 37-каратным изумрудом и 20 редкими бриллиантами. Этот ювелирный шедевр, принадлежавший Дайер, продали на аукционе в 1969 году.

Его приобрела французская ювелирная компания Van Cleef & Arpels за 580 тысяч швейцарских франков (64 миллиона рублей). Несколько лет спустя драгоценный камень перешел к Гарри Уинстону, которого называют «королем бриллиантов». Он сделал из броши кулон. В ноябре 2024 года подарок Садруддина Ага-хана вновь появился на аукционе.

Ранее на торги выставили ожерелье, которое могло быть замешано в скандале со свержением экс-королевы Франции Марии-Антуанетты. Украшение георгианской эпохи состоит из 500 бриллиантов весом почти в 300 карат.

На аукционе Christie’s в Женеве продали редкий квадратный изумруд весом 37 карат. Его стоимость стала рекордной - 881 миллион рублей, сообщил телеканал CBS.

Аукционы

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