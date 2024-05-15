В Швейцарии неизвестный ранил ножом нескольких прохожих

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По данным полиции, злоумышленник ранил нескольких человек. Его задержали.

Ранее, пожилой мужчина из словацкого города Левице совершил покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо, выстрелив в него пять раз.

Политик получил огнестрельные ранения , его госпитализировали в краевой медицинские центр Банска Быстрица с кровотечением в брюшной полости. Фицо находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Нападавшего задержали. Им оказался бывший активист либеральной партии страны.