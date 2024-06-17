17 июня 2024, 04:17

В Швеции заявили об увеличении числа ядерных боеголовок в мире

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Клуб ядерных держав продолжает модернизировать атомное оружие и увеличивать число зарядов, находящихся в боевой готовности. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Клуб ядерных держав продолжает модернизировать атомное оружие и увеличивать число зарядов, находящихся в боевой готовности. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира ( SIPRI ).

Речь идет о девяти странах - Соединенных Штатах, России, Великобритании, Франции, Китае, Индии, Пакистане, КНДР и Израиле.

«Некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», - отметили авторы документа.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил , что в стране комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство.

Ядерное оружие США Великобритания Израиль Индия Россия Пакистан КНДР Франция Китай
17 июня 2024, 03:31
Более 15 тысяч человек пострадали в Турции из-за жертвоприношений в Курбан-байрам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Турции в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам к врачам обратились около 16 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X.

Причиной массовых обращений в медучреждения стали травмы и ранения, которые получили верующие при попытках заколоть жертвенных животных.

«Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы», - подчеркнул министр.

Ранее эксперт по исламу и преподаватель РЭУ имени Плеханова Сабина Умарова рассказала , что на праздник Курбан-байрам животное верующие закалывают в знак покорности перед Всевышним. По ее словам, как правило, животное откармливают специально для праздника в течение года. Это должны быть абсолютно здоровые баран, коза или корова. Мясо делят на три части. Одну оставляют семье, второй угощают гостей, а третью отдают нуждающимся и детским домам.

Праздники Турция Животные Религия
17 июня 2024, 03:27
В НАТО начали обсуждать приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Страны НАТО обсуждают вопросы приведения в боевую готовность ядерных боеголовок. Об этом в интервью британской газете The Telegraph рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности, но нам нужно консультироваться по этим вопросам», - процитировала газета Столтенберга.

Североатлантический альянс должен показать миру свой ядерный потенциал и послать прямой сигнал врагам, заявил генсек НАТО.

Военный блок ускорил перспективы начала новой мировой войны, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик уверен, что «пробуждение» наступит, и оно будет болезненным.

Военные Войны НАТО
17 июня 2024, 01:54
Российская команда Team Spirit выиграла турнир по игре Counter-Strike 2, обойдя украинцев
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российская команда Team Spirit победила в весеннем турнире серии BLAST Premier по компьютерной игре Counter-Strike 2. Состязание прошло в Лондоне.

В гранд-финале россияне обыграли команду из Украины Natus Vincere со счетом 3-1. На третьем месте расположились еще одна российская команда Virtus.pro и западноевропейская Team Vitality.

В победивший состав Team Spirit входят россияне Данил donk Крышковец, Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя. Самым полезным и выдающимся игроком турнира стал Данил Крышковец.

Призовой фонд состязания составил 425 тысяч долларов. Из этой суммы 200 тысяч заработала Team Spirit.

Ранее в Воскресенске прошли соревнования по киберспорту среди молодых людей. За возможность попасть в состав боролись 16 сборных. Это уже вторые состязания на базе клуба CyberX Community. После турнира выявят лучших игроков, которых позовут в команду от Воскресенска на Московскую студенческую киберспортивную лигу.

Команда Team Spirit Киберспорт Компьютерные игры
17 июня 2024, 01:21
Белому дому в очередной раз пришлось оправдываться за «зависание» Байдена
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал своих сторонников. Такое оправдание опубликовал в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Он заявил, что СМИ, которые показывают «зависшего» Байдена, не желают признавать успехов нынешнего президента.

«Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ - прим. ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений», - заявил Бейтс.

Оправдываться за президента Белому дому пришлось после публикации в СМИ эпизода, в котором Байдена со сцены пришлось уводить за руку бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.

США Белый дом в США Джо Байден Барак Обама

Новости по теме