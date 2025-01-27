27 января 2025, 08:42

В Швеции начали расследование после повреждения кабеля связи с Латвией

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Шведские правоохранители начали расследование по факту возможной диверсии после повреждения подводного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море. Об этом сообщила газета Expressen.

«Представители шведских властей находятся на борту судна. Речь идет о следственных мероприятиях в рамках предварительного расследования», - заявил журналистам пресс-секретарь полиции безопасности Габриэль Вернстедт.

Ранее в шведской прокуратуре заявили об аресте судна , подозреваемого в совершении диверсии. Руководителем расследования стал старший прокурор Матс Юнгквист. По его словам, правительство интенсивно работает над разбирательством.

Речь идет о происшествии, случившемся 24 января. Судно под флагом Мальты вышло из российской Усть-Луги и прошло в акватории между Швецией и Латвией.

Вскоре после этого латвийская сторона заявила о повреждении оптоволоконного кабеля. В центре радио и телевидения страны заявили, что кабель получил повреждения после внешнего воздействия.

Латвия Швеция Аресты Полиция Балтийское море
27 января 2025, 09:39
Матвиенко призвала помнить урок Холокоста
РИА «Новости»
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Со дня освобождения лагеря смерти Освенцим солдатами Красной Армии прошло 80 лет. Преступления Третьего рейха никогда не забудутся. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении, опубликованном пресс-службой палаты.

Со дня освобождения лагеря смерти Освенцим солдатами Красной Армии прошло 80 лет. Преступления Третьего рейха никогда не забудутся. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении , опубликованном пресс-службой палаты.

«В Международный день памяти жертв Холокоста мы склоняем головы, вспоминая о безвинно убитых в концентрационных лагерях и в ходе карательных операций», - написала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что нельзя допустить повторения подобных актов геноцида. По ее словам, недопустимо замалчивать и искажать историческую правду ради ситуативной выгоды, чем на сегодняшний день грешат страны Запада. Несмотря на это, Россия не перестанет отстаивать свои интересы.

Матвиенко подчеркнула, что Холокост стал страшным уроком, предостерегающим от идей превосходства и исключительности, разделения по национальности, вере и другим признакам.

Ранее председатель Совета Федерации указала на вред, который получили страны Запада от прекращения сотрудничества с Россией. По ее словам, европейские государства уже начали понимать, что совершили ошибку.

Запад Валентина Матвиенко Холокост Освенцим
27 января 2025, 06:08
«В центре самой настоящей войны». США предупредили об угрозе из Латинской Америки
РИА «Новости»
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Из-за агрессивной миграционной и экономической политики Соединенных Штатов им может угрожать война со странами Латинской Америки. Об этом в соцсети X заявил отставной разведчик Скотт Риттер.

«Вы окажетесь в центре самой настоящей войны, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США», - заявил бывший военный, комментируя сообщение Госдепартамента о введении санкций против Колумбии за отказ страны принять депортированных мигрантов.

По словам, эксперта, Южному командованию Вооруженных сил Соединенных Штатов будет не под силу справиться с таким конфликтом.

«Мир, исходящий из силы, требует двух вещей: настоящего стремления к миру и способности подкрепить свою риторику мускулами. Вы же не справляетесь сразу с обеими», - подчеркнул Риттер.

Ранее стало известно, что президент Колумбии Густаво Петро предоставил свой президентский самолет для репатриации мигрантов, возвращающихся из США. Когда именно президентский борт отправится в рейс пока неизвестно.

Мексика США Куба Мигранты Венесуэла Военные Соцсети Санкции Войны Самолеты Латинская Америка
26 января 2025, 23:50
Белоруссия ловко ответила на заявления Евросоюза по выборам президента
РИА «Новости»
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Глава белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко прокомментировал заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас по выборам президента в Белоруссии. Чиновника процитировало агентство БелТА.

Карпенко на пресс-конференции указал, что он не признает легитимность Каи Каллас на посту главы Евродипломатии. Свою позицию глава белорусского ЦИК назвал «демократичной».

Он отметил, что представителей Белоруссии не приглашали на избрание Каллас. Наблюдателей от белорусской стороны также не звали, как проходила процедура - неизвестно.

«Напишите, что мы не признаем ее легитимной», - резюмировал Игорь Карпенко.

Кая Каллас ранее назвала выборы президента Белоруссии «вопиющим оскорблением демократии». По ее мнению, у главы республики Александра Лукашенко «нет никакой легитимности».

С критикой состоявшихся в Белоруссии президентских выборов также выступила Польша. Здесь заявили, что выборный процесс прошел с нарушением демократических процедур.

Белоруссия Евросоюз Выборы Кая Каллас
26 января 2025, 22:56
Молдавские власти предрекли катастрофу в Приднестровье
Unsplash
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Абсолютно все запасы энергоресурсов Приднестровье исчерпает максимум через 15 дней. Такое мнение выразил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в прямом эфире местного телеканала Moldova 1.

По словам чиновника, газ в Приднестровье закончится уже через неделю. Угля для производства электричества хватит не более чем на 15 дней. Спустя указанное время ситуация здесь превратится из кризисной в катастрофическую.

Уголь, по мнению Серебряна, не может использоваться в долгосрочной перспективе. Этот энергоресурс доступен лишь как временное решение кризиса.

Ранее приднестровские власти сообщали, что запасы газа по всему региону закончатся до февраля. Без отопления и горячей воды остались около полутора тысяч многоэтажных домов.

Министр иностранных дел Приднестровья 9 января рассказал о погибших из-за энергетического кризиса. В МВД региона уточнили, что с начала энергокризиса погибли три человека , еще 20 жителей пострадали.

Уже 15 января глава Приднестровья Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи. По данным прессы, газ через Россию на приднестровскую территорию может поступить через «Турецкий поток».

Электричество Газ Молдавия Кризис Приднестровье

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