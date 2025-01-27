В Швеции начали расследование после повреждения кабеля связи с Латвией

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«Представители шведских властей находятся на борту судна. Речь идет о следственных мероприятиях в рамках предварительного расследования», - заявил журналистам пресс-секретарь полиции безопасности Габриэль Вернстедт.

Ранее в шведской прокуратуре заявили об аресте судна , подозреваемого в совершении диверсии. Руководителем расследования стал старший прокурор Матс Юнгквист. По его словам, правительство интенсивно работает над разбирательством.

Речь идет о происшествии, случившемся 24 января. Судно под флагом Мальты вышло из российской Усть-Луги и прошло в акватории между Швецией и Латвией.

Вскоре после этого латвийская сторона заявила о повреждении оптоволоконного кабеля. В центре радио и телевидения страны заявили, что кабель получил повреждения после внешнего воздействия.