В штабе Трампа рассказали, когда появятся результаты выборов

В штабе Трампа считают, что объявление итогов задержится, но к концу вечера все же объявят результаты в нескольких ключевых штатах. Это даст представление о ходе выборов.

Также источник сообщил, что, возможно, вскоре Трамп обратится к прессе из его резиденции Мар-а-Лаго.

Выборы стартовали в США 5 ноября. Американцы в этот день выбирают президента, губернаторов 11 штатов и двух территорий и других чиновников. За пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Оба кандидата уже отдали свой голос. Харрис проголосовала досрочно по почте. Трамп - на участке во Флориде вместе с женой. Он заявил журналистам, что уверен в своей победе.