05 ноября 2024, 23:23

В штабе Трампа рассказали, когда появятся результаты выборов

РИА «Новости»
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Окончательные результаты выборов скорее всего еще не будут известны к концу дня (ночью 6 ноября по московскому времени), заявили в штабе кандидата Дональда Трампа. Об этом телеканалу CNN сообщили источники в окружении экс-лидера США.

В штабе Трампа считают, что объявление итогов задержится, но к концу вечера все же объявят результаты в нескольких ключевых штатах. Это даст представление о ходе выборов.

Также источник сообщил, что, возможно, вскоре Трамп обратится к прессе из его резиденции Мар-а-Лаго.

Выборы стартовали в США 5 ноября. Американцы в этот день выбирают президента, губернаторов 11 штатов и двух территорий и других чиновников. За пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Оба кандидата уже отдали свой голос. Харрис проголосовала досрочно по почте. Трамп - на участке во Флориде вместе с женой. Он заявил журналистам, что уверен в своей победе.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис Выборы
05 ноября 2024, 23:44
В трех штатах США заявили об угрозах на выборах
РИА «Новости»
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В штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина зафиксировали угрозы о заложении бомб в школах и на избирательных участках. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, чиновники трех американских штатов предупредили об угрозах, которые поступили в день выборов президента США.

«Они отреагировали на угрозы против школ и избирательных участков, однако ни одна из них не оказалась достоверной», - отметили в статье.

Федеральное бюро расследований задержало несколько мужчин, который угрожали массовой стрельбой и подрывом электростанции в Нэшвилле.

Один из задержанных планировал устроить теракт в случае победы на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Кроме того, в городе Фоулер в штате Нью-Йорк полицейские арестовали мужчину, угрожавшего поджечь избирательный участок. Мужчине не дали проголосовать из-за судимости.

США Выборы президента США Выборы
05 ноября 2024, 23:43
Маск решил провести ночь выборов рядом с Трампом
РИА «Новости»
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Американский бизнесмен Илон Маск планирует провести ночь после выборов рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Илон Маск планирует в ночь выборов находиться с бывшим президентом Дональдом Трампом», - говорится в публикации.

Бизнесмен потратил 119 миллионов долларов на политический комитет America PAC в поддержку Трампа, а также проводил мероприятия от его имени. Кроме того, Маск контролирует одну из ключевых информационных платформ - соцсеть X.

Предприниматель будет находиться в числе небольшой группы спонсоров, для которых Трамп устроит несколько вечеринок с разным уровнем инклюзивности, включая ужин с узким кругом лиц. После этого политик выступит перед более широкой аудиторией, в том числе и перед другими спонсорами, в конференц-зале Палм-Бич.

Ранее Маск заявил, что обвинения против Трампа в сговоре с Россией перед выборами в 2016 году сфабриковали на деньги предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Выборы
05 ноября 2024, 22:44
«Замышляет недоброе». Джорджия обвинила Россию в препятствии выборам
РИА «Новости»
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Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер на фоне приостановки голосования в одном из округов заявил, что есть прямая угроза выборам в его штате. По его словам, эти угрозы имеют якобы «российское происхождение». Об этом сообщил телеканал CNN.

«Похоже, Россия замышляет недоброе и не хочет, чтобы выборы у нас прошли гладко», - сказал Раффенспергер.

Два участка в округе Фултон в Джорджии эвакуировали и закрыли после пяти анонимных сообщений о возможных бомбах. Они не работали примерно 30 минут. При этом ФБР в своем заявлении об этом происшествии не указывала происхождение угроз.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что на избирательных участках пока все честно. Он пришел отдать свой голос на одном из участков в Палм-Бич в штате Флорида вместе с женой. Трамп заявил журналистам, что уверен в своей победе.

США ФБР Дональд Трамп Россия Выборы президента США
05 ноября 2024, 22:15
Феномен семи штатов. Зачем Трампу и Харрис голоса из «болота»
Global Look Press
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К дате выборов президента США кандидаты на этот пост — Дональд Трамп и Камала Харрис — подошли примерно с равными шансами. Политический советник Сергей Маркелов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что высокий градус конкуренции носит иллюзорный характер и в первую очередь «прогревает» импульсивных избирателей.

«Главное, что удалось создать в этой предвыборной кампании - конечно же, иллюзию высочайшей конкуренции. Это, безусловно, очень важная вещь, потому что американские политтехнологии как раз заточены на то, чтобы сформировать всеобщий политический невроз , на всю страну», - отметил он.

Интригу создали искусственно Маркелов добавил, что, если приглядеться и достать из шкафов всех скелетов каждого кандидата, то особой интриги не выйдет.

Ключевым фактором рационального в предвыборной кампании в США собеседник 360.ru назвал феномен семи штатов.

«По финалу кампании мы видим, что Трамп и Харрис были в двух разных штатах, где сомневающиеся избиратели. Есть [люди], которые принимают решение в самый последний момент. Их нужно раскачать, создать иллюзию неизбежности того или иного выбора», - сказал Маркелов.

Упомянутую группу избирателей он отнес к числу тех, что проснутся на следующий день после выборов и не вспомнят, что делали накануне.

«Нужно создать политическое напряжение, стресс. [Идет] борьба за болото, за тех импульсивных избирателей. Вот они, по сути, и определят итог выборов», - заключил политолог.

Собеседник 360.ru еще раз обратил внимание на то, что политтехнологам в США удалось добиться своего: страна погрузилась в невротическое состояние, злобу и переживания, а увлеченность выборами резко выросла за последние четыре недели.

«В социологии это называется финишным рывком, когда все находятся в каком-то политическом гипнозе», - отметил Маркелов.

Фактор обещаний работать перестал Для американцев, которым предстоит сделать выбор, фактор каких-либо обещаний уже неважен. По словам политолога, на данном этапе работают только эмоции.

«На последней фазе кампании нужно каким угодно образом вызывать те или иные эмоции - уверенности, безопасности, любые позитивные», - сказал он.

Именно за это, подчеркнул Маркелов, и бились в последние дни Трамп и Харрис. Первый допускал ляпы и обвинял соперницу во всем, вторая, например, предложила арабскому журналисту отведать свинины и назвала представителя республиканцев фашистом.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис

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