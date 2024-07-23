23 июля 2024, 04:25

В штабе демократов услышали голос Байдена после слухов о его смерти

Публичное достояние
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Главу Белого дома Джо Байдена в режиме голосовой связи подключили к первому выступлению в предвыборном штабе вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США. Трансляцию вел телеканал TMZ.

Лидер Штатов комментировал голосом выступление Харрис на фоне слухов о его смерти. Во время речи политик обратилась к Байдену с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». Он ответил утвердительно по громкой связи. Однако показывать Байдена организаторы выступления не стали.

Ранее у президента США нашли коронавирус. Он остался в своей резиденции в штате Делавэр на самоизоляции. После этого появились слухи о вероятной смерти Байдена, которую могут скрывать в Белом доме. Журналист канала Fox News Брет Байер потребовал от властей привести доказательства , что глава государства действительно жив.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
23 июля 2024, 04:06
Нетаньяху захотел встретиться с Трампом во время визита в США
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в США планирует встретиться с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Об этом написала американская газета Politico.

«Нетаньяху приезжает в Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и законодателями на Капитолийском холме», - указало издание.

По информации газеты, Нетаньяху должен выступить с речью перед конгрессом. Также обсуждается возможность личной встречи израильского премьера и Трампа. Республиканец пока не ответил на предложение о встрече.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Так он прокомментировал удар по йеменскому порту Ходейда.

США Израиль Конгресс США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис Биньямин Нетаньяху
23 июля 2024, 03:56
В США решили следить за угрозами в Арктике с помощью систем в космосе
Freepik
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Американское министерство обороны воспользуется новыми системами наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ из Пентагона.

«Министерство обороны продолжит изучать опции новых космических систем предупреждения о ракетах и систем наблюдения с более широким полярным покрытием», - заявили в сообщении ВС США.

Этот подход поможет Америке усилить противостояние новым аэрокосмическим и морским угрозам, которые исходят из Арктики.

Ранее в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что Финляндия, Канада и США решили объединить усилия в строительстве ледокольного флота, чтобы «догнать» Россию и Китай. При этом законодатели и эксперты в США пожаловались на сокращение судостроительных мощностей Америки в последние годы.

США Арктика Космос
23 июля 2024, 03:23
Харрис назвала избирательную компанию американскими горками на фоне выхода Байдена из гонки
РИА «Новости»
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Вице-президент США и кандидат на пост президента Камала Харрис назвала избирательную компанию Демократической партии «американскими горками». Так она прокомментировала заявление Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки за пост главы Белого дома, ее процитировало РИА «Новости».

«Я понимаю, что это американские горки, и все мы наполнены большим количеством смешанных эмоций из-за этого», - заявила Харрис в своем первом выступлении перед избирательным штабом.

Вице-президент отметила, что тоже испытывает «смешанные чувства» из-за отказа действующего главы Белого дома баллотироваться на второй срок.

В Демпартии выход Байдена из предвыборной гонки назвали «героическим поступком» во благо народа.

США Белый дом в США Джо Байден Камала Харрис Демократическая партия США
23 июля 2024, 02:50
Германия отказалась оглашать ход расследования подрывов «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Немецкое правительство не планирует обнародовать детали расследования диверсий на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ответ властей на запрос оппозиции в бундестаге.

«Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия», - утверждает немецкий кабмин.

Правительство указало, что оно не обеспечивало «особую безопасность» газопроводов до взрывов.

Ранее на пресс-конференции в ООН глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться правды о теракте на «Северных потоках».

Германия Взрывы Оппозиция Северный поток

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