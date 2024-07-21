В Сети вспомнили пророчество Жириновского о выборах в США

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В января 2022 года Жириновский во время выступления с трибуны Госдумы произнес свое последнее пророчество по поводу США.

«Не удастся тебе [Дональд] Трамп спасти Америку, ибо выборов в 2024 году в Америке не будет. Потому что Америки не будет», - сказал он.

Также он пророчил США полный распад. Причиной этому политик называл межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский известен своими политическими предсказаниями. Один из его прогнозов касался украинского конфликта.

По его мнению, кризис разрешится в 2024 году.