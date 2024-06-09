В Сети появились кадры извлечения женщины из питона в Индонезии

На них видно, как мужчины поймали змею в лесу, забили ее и вскрыли ей брюхо. Внутри они обнаружили тело пропавшей женщины. Муж погибшей винит себя, что не пошел вместе с супругой за продуктами на рынок. Он считает, что смог бы ее защитить.

Женщина пропала 6 июня. На рынок она отправилась через лес. Ее близкие забили тревогу вечером и вместе с односельчанами стали ее искать. Змею нашел муж жертвы.

Как уточнили журналисты, женщину съели заживо. Питон вонзил зубы ей в ногу, потом обвился вокруг ее тела и задушил до того, как проглотить сначала голову. Тело женщины увезли для религиозного захоронения.

Гигантские сетчатые питоны неядовиты. В джунглях Индонезии обитает большая их популяция. Они живут в лесах, питаются дикими животными, иногда людьми. Издание отметило, что пищу такого размера, как погибшая Фарида, змея могла бы переваривать неделями. Последний задокументированный случай, когда питон съел человека, произошел в 2022 году и тоже в Индонезии.

Тело погибшей, которую достали из питона, оказалось практически неповрежденным.