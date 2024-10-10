10 октября 2024, 11:43

В Сети начали публиковать кадры последствий урагана «Милтон» в США

Global Look Press
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Ураган «Милтон» продолжает идти по США. В интернете появляются фото и видео последствий разгула стихии. Некоторые из них опубликовало издание Associated Press.

На кадрах можно заметить разрушения и затопленные улицы. По данным телеканала Fox News, из-за урагана погибло много жителей Флориды , в частности пожилые люди, которые проживали в попавших под удар стихии домах. Но точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.

По информации телеканала ABC, перед выходом урагана на сушу во Флориде произошла серия торнадо , разрушившая 125 жилых домов. Власти объявили предупреждение в восточных районах штата.

Тем временем специалисты пролетели на исследовательском самолете через эпицентр урагана и запечатлели процесс на видео.

США Ураган Флорида
10 октября 2024, 09:39
Польша отказалась помогать России в поиске знатока «Что? Где? Когда?»
РИА «Новости»
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Власти Польши отказали России в проверке по национальным учетам против бывшего адвоката Ильи Новикова* в рамках расследования уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России. Об этом стало известно РИА «Новости».

В материалах говорится, что в феврале 2022 года мужчина улетел в Польшу из Москвы. Польская сторона приняла запрос в отношении Новикова*, но оставила его без ответа.

Новиков* на протяжении 15 лет являлся знатоком программы «Что? Где? Когда?». После начала специальной операции он покинул Россию и вступил в территориальную оборону Украины, прошел военную подготовку, ведет пропагандистскую работу и участвует в боевых действиях.

В августе Лефортовский городской суд заочно арестовал Новикова * по обвинению в государственной измене.

*Илья Новиков - признан в России иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов и террористов.

Россия Польша
10 октября 2024, 04:53
В Финляндии назвали самую большую угрозу для Европы
РИА «Новости»
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НАТО и русофобия являются самыми большими угрозами для Европы. Об этом написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

« НАТО и НАФО - самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» - поинтересовался он.

Так профессор отреагировал на слова нового генсека НАТО Марка Рютте о новом санкционном режиме против России, который якобы исключит мнимые гибридные угрозы альянсу.

Если говорить о НАТО, то речь идет об интернет-сообществе, созданном для распространения русофобии. Его деятельность одобряют официальные представители Украины и натовских стран.

До этого Малинен заявил, что НАТО переживает один из самых тяжелых периодов в своей истории, так как единство альянса исчезло, сообщил RT.

Ранее Рютте посещал с необъявленным визитом на Украину, чтобы выразить киевскому режиму свою поддержку. По мнению политолога Дмитрия Соина, новый генсек альянса является глубоко убежденным и идеологическим русофобом. Кроме того, Зеленский для него является соратником и близким другом.

Финляндия Европа Россия НАТО Русофобия
10 октября 2024, 04:16
Ураган «Милтон» разрушил во Флориде больше сотни домов
Unsplash
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Перед выходом урагана «Милтон» на сушу во Флориде произошла серия торнадо, которые разрушили 125 домов. Начальник управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри сообщил об этом телеканалу ABC News.

«По предварительным данным, разрушено около 125 домов, большинство из которых - передвижные дома и дома престарелых. Поэтому мы пытаемся добраться до самых уязвимых слоев населения Флориды, чтобы убедиться, что о них позаботятся», - сказал он.

За день в штате произошли не менее 15 торнадо, в основном в Южной Флориде. Власти объявили предупреждения в восточных районах, от Уэст-Палм-Бич до Орландо.

«Милтон» настиг Флориду в районе местности Сиеста-Ки. Поднялись штормовые волны и ветер третьей категории. По информации ABC News, во всем штате без электричества остались более 606,4 тысячи абонентов.

США Катастрофы Ураган Недвижимость
10 октября 2024, 03:59
«Никто не ожидал». Ураган не заставил русских во Флориде покинуть дома
Unsplash
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Многие жители Центральной Флориды уехали в сторону Джорджии, спасаясь от урагана «Милтон». Однако большинство русскоязычных запаслись продовольствием и остались дома, сообщил РИА «Новости» основатель общественной организации Russian-American Community Center of Florida Михаил Фарфел.

Несколько дней назад на Флориду обрушился ураган «Хелена», и американцы не ожидали нового разгула стихии. Фарфел сообщил, что на улицах остались горы строительного мусора, поваленные деревья и сломанная мебель.

«Никто не ожидал, что новый ураган придет так скоро. <…> Жители Центральной Флориды эвакуируются, но, в основном, остаются дома. У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», - сказал он.

По словам Фарфела, на дорогах образовались большие пробки, так как люди ринулись в сторону Джорджии. Сам мужчина живет в Орландо. Он сообщил, что в его городе нет проблем с питьевой водой и бензином.

Из-за урагана «Милтон» на западном побережье Флориды начались ливни, усилился ветер и произошло торнадо.

Более 5,5 миллиона человек эвакуировались, сообщили «Известия».

США Ураган

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