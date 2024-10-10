В Сети начали публиковать кадры последствий урагана «Милтон» в США

На кадрах можно заметить разрушения и затопленные улицы. По данным телеканала Fox News, из-за урагана погибло много жителей Флориды , в частности пожилые люди, которые проживали в попавших под удар стихии домах. Но точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.

По информации телеканала ABC, перед выходом урагана на сушу во Флориде произошла серия торнадо , разрушившая 125 жилых домов. Власти объявили предупреждение в восточных районах штата.

Тем временем специалисты пролетели на исследовательском самолете через эпицентр урагана и запечатлели процесс на видео.