В Сербии заявили, что получат российский газ на лучших условиях

Представители Израиля и ХАМАС в ближайшее время могут возобновить переговоры об освобождении заложников и прекращении огня. Об этом РИА «Новости» заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

По его словам, переговоры пройдут в Катаре в ближайшие сутки.

За день до этого палестинское движение ХАМАС опубликовало ролик с израильской заложницей. На видео девушка, представившаяся 19-летней Лири Альбаг, просила ЦАХАЛ покинуть районы сектора Газа, где боевики удерживают пленных, сообщил ТАСС. Она предупредила израильских военнослужащих, что те не смогут освободить заложников с помощью военных операций.

Ранее ЦАХАЛ ударил по центру сектора Газа , в результате чего погибли пять журналистов. Представители прессы находились в машине возле ворот больницы Аль-Ауда, они делали репортаж в лагере беженцев Нусейрат.

Армия обороны Израиля сообщила, что военные ликвидировали по меньшей мере пять боевиков движения «Палестинский исламский джихад», которые притворялись журналистами.