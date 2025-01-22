22 января 2025, 18:53

В Саудовской Аравии захотели инвестировать в TikTok. Но при одном условии

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Саудовская компания Kingdom Holding выразила желание инвестировать в TikTok, если соцсеть купит Илон Маск. Об этом сообщил телеканалу Alarabiya Business исполнительный директор компании Таляль бин Ибрагим аль-Майман.

«Если мистер Маск сделал бы это, или кто-то другой, то у нас возникло бы желание рассмотреть возможность таких инвестирований, несомненно», - подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что уже инвестировал в компанию xAi, тоже принадлежащую Маску и разрабатывающую искусственный интеллект.

Ранее президент США Дональд Трамп, вступив в должность, подписал исполнительный указ о TikTok. По нему соцсеть получит право продолжать работать в стране, если продаст любой американской компании половину акций.

При этом перед инаугурацией он в своей соцсети Truth Social призывал спасти TikTok, который 19 января заблокировали в стране.

США Саудовская Аравия Соцсети Илон Маск TikTok
22 января 2025, 19:49
Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло до 79
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 79. Об этом рассказали в местной прокуратуре, сообщил ТАСС.

Из 51 пострадавшего в результате пожара 39 человек уже выписали из больниц, а 12 продолжают лечение.

Пожар в отеле «Карталкая» произошел в ночь на 21 января. Всего в момент возгорания в отеле находились 238 человек.

Многие пострадавшие получили травмы при попытках спастись из горящего здания. Некоторые прыгали из окон и спускались по связанным простыням. Погибли десятки человек. В Турции 22 января объявили общенациональный траур.

После трагедии многие гости выразили недовольство уровнем безопасности в гостинице. Они рассказали, что не было света и не работали аварийные системы оповещения. Администрация отеля выразила соболезнования близким погибших и пообещала сотрудничать со следствием.

Турция Пожары
22 января 2025, 12:35
Госдеп запретил представительствам демонстрировать флаг ЛГБТ
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Государственный департамент запретил представительствам внутри страны и за ее пределами вывешивать любые флаги, кроме государственного флага Соединенных Штатов. Об этом сообщил портал Washington Free Beacon.

«Начиная с сегодняшнего дня только флаг Соединенных Штатов Америки может быть поднят или продемонстрирован в американских учреждениях как внутри страны, так и за рубежом, а также использован в материалах правительства США», - обозначено в документе.

Каждого сотрудника Госдепа, который нарушит это предписание, накажут. Его могут даже уволить.

Это постановление фактически запрещает использование символики радикально левых организаций, таких как ЛГБТ* и Black Lives Matter, которые ранее часто демонстрировались американскими дипломатическими представительствами, включая посольство в Москве.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп издал ряд распоряжений, в том числе и о прекращении всех программ, направленных на обеспечение инклюзивности и разнообразия в федеральных органах власти. Также он объявил, что в Соединенных Штатах признаются только два пола - мужской и женский.

Ранее Трамп потребовал извинений от епископа за призыв к уважению мигрантов и геев. По его словам, священнослужительница была радикальной левой и грубой. Она ничего не сказала о преступлениях мигрантов, которые в огромном количестве приезжают на американскую территорию.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США
22 января 2025, 10:55
После смертельного пожара в Болу турецкая полиция задержала 9 человек
Читайте нас в: Google Новости
В Турции задержали девять человек после пожара в отеле на горнолыжном курорте в Болу, в том числе владельца сгоревшей гостиницы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Крупный пожар в отеле произошел в ночь на 21 января. Огонь охватил 12-этажное здание, на момент происшествия там находились 238 гостей. Жертвами стали 76 человек, более 50 пострадали.

После случившегося многие гости пожаловались на нарушение безопасности в гостинице. По их словам, не было света и аварийных систем оповещения. Администрация отеля выразила соболезнования близким погибших и пообещала сотрудничать со следствием.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем траура. Происшествие случилось в разгар туристического сезона. Многие гости приехали из Стамбула и Анкары, чтобы отдохнуть на курорте.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге после трагедии.

Турция Пожары Отели Семья Реджеп Эрдоган Стамбул
22 января 2025, 10:24
Путин поручил организовать переезд российских компаний из недружественных стран
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поручил организовать «переезд» в регионы России компаний, зарегистрированных на территории недружественных стран. Об этом заявили знакомые с ситуацией источники РБК.

Путин дал поручение об урегулировании редомициляции (смене юрисдикции компании с сохранением всех ее структур) до 1 апреля 2025 года. Это коснется зарегистрированных за рубежом российских организаций, которые хотят переехать в административные районы России, но по законодательству иностранных государств не могут это сделать.

Регулировать этот процесс по поручению Президента России предстоит председателю правительства Михаилу Мишустину и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

В 2023 году редомициляцию прошли HeadHunter и VK. В феврале 2024 года головной офис «Т-Технологии» (владелец Т-банка и Росбанка) вышел из-под юрисдикции Кипра и зарегистрировался в специальном административном районе на острове Русский в Приморье.

В этом году, по данным источника РБК, в Россию с Кипра переедет маркетплейс Ozon.

Россия Бизнес Владимир Путин Экономика

Новости по теме