В Саудовской Аравии из-за жары умерли более 500 паломников

В Саудовской Аравии установилась экстремальная жара. Столбик термометра поднимался выше 51 градуса. Не менее 323 погибших оказались египтянами. Из них почти все скончались из-за жары. Только один умер из-за давки, во время которой получил травмы, несовместимые с жизнью. Собеседники издания уточнили, еще не менее 60 погибших - иорданцы.

Один чиновник подчеркнул, что такое огромное количество погибших связано с большим числом незарегистрированных паломников. По его словам, их прибытие спровоцировало хаос в лагерях для помощи верующим.

Не обошлось без пострадавших во время празднования Курбан-байрама в Турции. В первый день за медицинской помощью обратились порядка 16 тысяч человек. Верующие получили разные травмы и ранения при попытках заколоть жертвенных животных.