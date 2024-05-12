12 мая 2024, 00:18

В Сан-Франциско бомжам стали раздавать бесплатную водку

Freepik
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Власти Сан-Франциско устроили раздачу бесплатного пива и водки бездомным алкоголикам в рамках малоизвестной пилотной программы. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle.

Авторы статьи указали, что «алкогольную программу» создали в Сан-Франциско четыре года назад. Ее цель - оказывать помощь бездомным, которые из-за чрезмерного употребления спиртного становятся одними из самых активных пользователей экстренных служб.

По мнению экспертов, такие меры помогают «держать людей подальше от отделений неотложной помощи, тюрем или моргов».

Чиновники общественного здравоохранения посчитали, что Сан-Франциско сэкономил 1,7 миллиона долларов за шесть месяцев за счет сокращения количества вызовов экстренных служб. Траты на эти цели составили пять миллионов долларов.

А вот в Лос-Анджелесе власти предложили бороться с бездомными необычным способом. Жители Корейского квартала установили на пешеходных улицах булыжники. Бездомные ставили здесь палатки, а валуны больше не позволили это сделать.

США Здравоохранение Алкоголь
12 мая 2024, 07:56
Эрдоган объяснил отмену визита в США
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в США и запланированную встречу с американским коллегой Джо Байденом в связи с плотными графиками сторон. Об этом он рассказал греческой газете «Катимерини».

Изначально визит Эрдогана планировали на 9 мая, но в итоге перенесли на более поздний срок, который станет «более удобен для обеих сторон».

«Нашу поездку в США отложили из-за несовместимости графиков сторон. США, как вам известно, находятся накануне выборов, из-за чего рабочий график Байдена стал более плотным. Наши программы интенсивно работают как за рубежом, так и внутри страны. Такие визиты проходят в удобное для всех сторон время», - объяснил он.

Эрдоган добавил, что в настоящее время идут консультации по удобному времени для встречи.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Эрдоган обсудит с Байденом риски, связанные с украинским кризисом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в США и запланированную встречу с американским коллегой Джо Байденом в связи с плотными графиками сторон. Об этом он рассказал греческой газете « Катимерини ».

США Турция Реджеп Эрдоган Джо Байден
12 мая 2024, 07:56
Выборы президента стартовали в Литве
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В воскресенье, 12 мая, в Литве начались президентские выборы. В 07:00 (по мск) открылись почти 1,9 тысячи избирательных участков. Об этом сообщил Sputnik.

Граждане одновременно могут проголосовать на референдуме о введении института двойного гражданства. Президент Литвы избирается сроком на пять лет. Кандидат должен быть гражданином Литвы по происхождению и жить в стране не менее трех последних лет.

В гонке участвуют восемь кандидатов, в том числе избирающийся на второй срок президент Гитанас Науседа. Политологи также называют фаворитами голосования премьера Ингриду Шимоните и адвоката Игнаса Вегеле.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то в Литве состоится второй тур выборов. Голосование продлится до 20:00.

В марте состоялись президентские выборы в России. 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность. На его инаугурации отсутствовали западные представители.

Литва Россия Выборы
12 мая 2024, 05:09
Меган Маркл назвала Нигерию «своей страной» после ДНК-теста
РИА «Новости»
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл назвала Нигерию «своей страной», когда узнала результаты пройденного ДНК-теста. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Осенью 2022 года она заявила, что является «на 43% нигерийкой» согласно генеалогическому тесту ДНК. Недавно супруги отправились в поездку в Нигерию.

«Прежде всего, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране… моей стране», - заявила Маркл.

По его словам, как только она узнала результаты теста, сразу позвонила матери, чтобы выяснить, знала ли та об этом. Теперь она ощущает себя в начале пути, желая лучше изучить свои корни.

Издание отметило, что в Нигерии герцог и герцогиня Сассекские посетили волейбольный матч, где сидели в окружении фанатов. Также Маркл позировала для селфи в толпе. Некоторые люди даже расплакались после встречи с ней.

Ранее Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров. Вместе с супругом, принцем Уэльским Уильямом, они почувствовали себя «полностью преданными».

Великобритания Принц Гарри Меган Маркл Королевская семья Британии
12 мая 2024, 03:34
Российские карты «Мир» захотели начать принимать на Маврикии
РИА «Новости»
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Власти Республики Маврикий планируют внедрить российскую платежную систему «Мир». Об этом ТАСС заявил посол России в стране Константин Климовский.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы», - подтвердил он.

При этом Климовский добавил, что точные сроки внедрения платежной системы пока неизвестны.

До этого президент России Владимир Путин затронул тему использования карты «Мир» в Лаосе , когда встречался с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом в Москве. По словам российского лидера, это будет способствовать росту турпотока из РФ.

В апреля стало известно, что в Иране планировали запустить пилотный проект по приему карт «Мир», чтобы укрепить экономические связи между двумя странами. По оценкам экспертов, запуск системы займет от трех до шести месяцев.

При этом в Киргизии межбанковский процессинговый центр самостоятельно принял решение п рекратить обслуживание банковских карт «Мир» из-за риска подпасть под американские санкции.

Африка Банки Дипломатия Россия

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