10 марта 2024, 23:55

В Салониках толпа напала на двух трансгендеров

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Двое трансгендеров* в Салониках в Греции подверглись нападению. Толпа молодых людей угрожала им и оскорбляла, полиция арестовала 21 человека. Об этом сообщил греческий портал iefimerida.gr.

Инцидент произошел вечером 9 марта. На двух небинарных* людей на площади Аристотеля напала толпа в 150 человек, написало издание. Началось все с плевка в сторону трансгендера*, на что тот ответил, бросив в обидчика мороженое. После этого ситуация вышла из-под контроля.

«Разъяренная толпа численностью около 150 человек преследовала двух жертв, осыпая их угрозами и оскорблениями», - сообщило издание.

Небинарные* личности укрылись в ресторане, прибывшая на место полиция арестовала 21 человека. Среди задержанных - 11 несовершеннолетних и 12 иностранцев.

Трансгендерный* телеведущий Индиа Уиллоуби обиделся и подал заявление в полицию на писательницу Джоан Роулинг из-за комментария в соцсети. Автор «поттерианы» назвала его мужчиной, а сам он себя ощущает женщиной.

* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России

Женщины Греция ЛГБТ Мужчины Полиция
10 марта 2024, 23:47
Наталья Орейро сыграет саму себя в российском фильме с Асмус и Охлобыстиным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро сыграет саму себя в российском фэнтези «Письмо Деду Морозу». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

Звезда сыграет роль в эпизоде с исполнением новогоднего желания главного героя. На фото в Instagram артистка показала версию ее сценария. Звезда будет играть саму себя.

Менеджеры знаменитости уже забронировали ей номер в одном из московских отелей. По предварительной информации, артистка прибудет в российскую столицу «со дня на день».

Певица будет сниматься на одной съемочной площадке с российскими актерами Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус.

Ранее сербского актера с гражданством России Милоша Биковича лишили роли в новом сезоне американского сериала «Белый лотос». Телекомпания НВО поступила так под давлением критики в соцсетях. В третьем сезоне проекта артист должен был сыграть русского тренера по йоге.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Соцсети Фильмы Россия Актеры
10 марта 2024, 22:37
Нетаньяху раскрыл сроки завершения военной операции в секторе Газа
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Израильская военная операция против участников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа может закончиться через один-два месяца. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху в беседе с Politico.

По его словам, бойцы ЦАХАЛ ликвидировали три четверти террористических батальонов палестинской группировки.

«И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Они займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», - сказал Нетаньяху.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день ХАМАС пустило в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская сторона нанесла ответные удары и заявила о переходе страны в «состояние войны».

Ранее число погибших в палестинском анклаве увеличилось до 31 045 , а пострадавших - до 72 654.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины
10 марта 2024, 21:17
Атаки хуситов в Красном море оказались выгодны РЖД — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Международные логистические компании из-за нестабильной ситуации в Красном море переориентировали грузопотоки на российское направление. Об этом сообщила The Financial Times.

Спрос на доставку товаров из Азии в Европу через территорию России резко вырос примерно на 40% с декабря 2023 года и привел к увеличению прибыли Российских железных дорог (РЖД).

Причиной такой ситуации стали боевые действия в ближневосточном регионе, в ходе которых хуситы обстреливают западные торговые суда.

Перевозка товаров по российской железнодорожной сети оказалась более быстрой по сравнению с доставкой грузов контейнеровозами в обход Африки.

«Подавляющее количество идет через Россию», - рассказали изданию в немецкой логистической компании DHL.

Ране боевики движения «Ансар Алла» атаковали коммерческое судно и несколько эсминцев США у берегов Йемена.

Африка Дороги Европа Россия
10 марта 2024, 18:54
Инаугурация седьмого лидера Венгрии состоялась в Будапеште
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Церемония инаугурации президента Венгрии Тамаша Шуйока завершилась перед президентским дворцом в Будапеште. Об этом сообщило РИА «Новости».

На мероприятии присутствовали премьер-министр страны Виктор Орбан, спикер парламента Ласло Кевер, а также бывшие президенты Янош Адер и Пал Шмитт.

На площади прозвучал «Марш Ракоци» композитора Гектора Берлиоза. Нового лидера государства поприветствовали почетный батальон и гусарское подразделение имени графа Ференца Надашди, после чего на сцену вынесли флаги Венгрии.

Фолк-певица Ханга Качо исполнила гимн Венгрии, артистка Анна Кубик зачитала стихотворение поэта Тибора Дюрковича «Нация», а хор Будапештской коллегии адвокатов спел народные песни. Нового президента также поприветствовали представители четырех исторических церквей страны.

В конце февраля парламент единогласно проголосовал за отставку венгерского президента Каталины Новак из-за скандала с помилованием преступника. Весной 2023 года она удовлетворила прошение о помиловании экс-замдиректора детского дома, который скрывал преступления педофила.

Венгрия Музыка

Новости по теме