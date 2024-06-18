18 июня 2024, 21:33

В России создадут курсы повышения квалификации для военных прокуроров из Китая

Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился в Санкт-Петербурге с коллегой из КНР Ин Юном. Об этом сообщила пресс-служба российской генеральной прокуратуры.

В Санкт-Петербурге под руководством Краснова 18–19 июня пройдет шестая встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС. Первыми в рамках этого мероприятия стали переговоры с генпрокурором Китая Ин Юном.

Краснов заявил о необходимости укреплять приграничное взаимодействие двух стран и предложил китайскому коллеге провести во Владивостоке встречу представителей приграничных прокуратур для обсуждения проблем защиты прав инвесторов. Кроме того, генпрокурор сообщил о создании курсов повышения квалификации для военных прокуроров из Китая на базе Университета прокуратуры России.

Краснов также пригласил коллегу из КНР посетить Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре 2024 года во Владивостоке.

Ранее генпрокуроры России и Египта подписали программу сотрудничества до 2026 года.,

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Международные отношения Россия Владивосток Китай Игорь Краснов
18 июня 2024, 22:13
Генпрокурор России Краснов встретился с коллегой из ОАЭ Хамадом Саиф Аль-Шамси
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился в Санкт-Петербурге с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Хамадом Саиф Аль-Шамси. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Переговоры с генпрокурором ОАЭ прошли в рамках шестой встречи руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

Предыдущая встреча генпрокуроров двух стран состоялась в апреле. Тогда стороны договорились создать рабочую группу по противодействию преступности и защите прав граждан.

Краснов выразил уверенность, что дальнейшая деятельность рабочей группы поможет противодействовать криминальным угрозам.

«В том числе в сферах борьбы с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, отмыванием преступных доходов, преступлениями в цифровой среде, включая криминальное использование виртуальных активов», - заявил Краснов.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Преступления Международные отношения Россия ОАЭ Игорь Краснов
18 июня 2024, 21:50
Захарова назвала главную проблему Европы
РИА «Новости»
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Самой большой проблемой Европы является зависимость от США, а не Россия и ее народ. Американцы сделали европейцев не просто сателлитами, а своими «царями-клиентами», которые зависят от других, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сейчас список «amici praesidenti Americani» достаточно длинный. В него вошли все те, кто не думает о своих гражданах, а исполняет диктуемую из-за океана волю.

Дипломат также напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что опасность для Европы исходит не от РФ, а основной угрозой стала практически полная зависимость от Соединенных Штатов.

Ранее Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» написал, что Соединенные Штаты и их сателлиты открыто заявляют о своей цели - нанести России стратегическое поражение.

США Мария Захарова Европа Россия Запад МИД РФ
18 июня 2024, 21:31
Рябков заявил о назревших изменениях в ядерной доктрине России
РИА «Новости»
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Поведение стран Запада на фоне российской спецоперации указало на необходимость уточнения некоторых параметров ядерной доктрины РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его процитировало РИА «Новости».

«Анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показал, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине», - пояснил он.

Рябкова также указал на опыт, «в том числе полученный в ходе СВО», который стал доказательством своевременности перемен в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Сейчас нет никаких временных рамок по работе с изменением ядерной доктрины, добавил замглавы МИД РФ.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов напомнил, что западные страны в одностороннем режиме пытаются отменить доктрину ядерного сдерживания. Он назвал ловушкой заявления ряда лидеров европейских стран.

Ядерное оружие США Россия Запад МИД РФ
18 июня 2024, 21:17
Важный сигнал увидели в НАТО от поездки Путина в КНДР
РИА «Новости»
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Поездка президента России Владимира Путина в КНДР продемонстрировала всю важность для НАТО дальнейшего развития и углубления отношений со странами Азии. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Поездка президента России Владимира Путина в КНДР продемонстрировала всю важность для НАТО дальнейшего развития и углубления отношений со странами Азии. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что входящие в блок страны усилят свою работу по укреплению связи с рядом стран региона.

«Визит президента России Владимира Путина в КНДР подтверждает тесные связи между этими странами, а также отношения с Китаем и Ираном. Это также демонстрирует, что безопасность НАТО не региональная - она глобальная», - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что время деления мира на Европу и Азию ушло безвозвратно, а это значит, что страны Запада вместе со странами-партнерами должны действовать сообща.

«Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», - добавил Столтенберг.

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 июня, прилетел в Якутию, где провел практически весь день. Из столицы республики глава государства отправился в КНДР, где у него запланированы переговоры с председателем государственных дел страны Ким Чен Ыном. Еще одной остановкой российского лидера станет Вьетнам, где Путин встретится с руководителями страны для обсуждения стратегического партнерства и международной ситуации.

Международные отношения Россия КНДР НАТО Владимир Путин Азия

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