09 декабря 2024, 15:33

В России предсказали судьбу Асада после госпереворота в Сирии

РИА «Новости»
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Российская сторона не выдаст бывшего президента Сирии Башара Асада, его ждет почетная старость в стране. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин в беседе со «Взгляд.ру».

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада - Москва его не выдаст», - заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не смогут привлечь Асада к ответственности. Экс-лидер Украины Виктор Янукович и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уже много лет живут в России, никакие иностранные юстиции до них «не дотянулись», напомнил Лямин.

Решение о предоставлении политического убежища экс-президенту Сирии и его семье принял лично российский лидер Владимир Путин.

Сирия Россия Захват власти в Сирии Башар Асад
09 декабря 2024, 14:32
НАТО уличили в концентрации сил на границе с Россией
РИА «Новости»
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НАТО концентрирует силы на границах России и Белоруссии, чтобы разместить там системы для тактического ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев в беседе с изданием «Союзники. ОДКБ».

«Наблюдается концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии и РФ, включая потенциал размещения средств, способных нести ядерные боеприпасы», - объяснил он.

Васильев подчеркнул, что в ОДКБ заметили рост напряженности в Европе, стратегическая ситуация ухудшилась после присоединения Финляндии и Швеции в НАТО. Также западные государства негативно влияют на ситуацию в Кавказском регионе и усугубляют положение там.

Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов назвал безрассудством возможное вторжение НАТО через западные границы России и Белоруссии. Он напомнил о серьезных изменениях в ядерной доктрине России и испытаниях «Орешника». По словам Тасмагамбетова, аналогов такой ракеты нет нигде в мире.

Ракеты Финляндия Белоруссия Швеция Европа Россия Оружие НАТО ОДКБ
09 декабря 2024, 14:31
В США призвали казнить рэперов Jay-Z и P.Diddy
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Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин призвала приговорить рэперов Jay-Z и P.Diddy к смертной казни за изнасилование детей. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.

«[Если] вы насилуете ребенка, накачивая его наркотиками, если вы торгуете детьми для секса - вам придется столкнуться с самым суровым наказанием», - заявила она.

P.Diddy (настоящее имя артиста - Шон Комбс) арестовали в сентябре. С прошлого года рэпер получил по меньшей мере 10 исков, в большинстве из которых его обвиняли в насилии. Кроме того, его заподозрили в торговле людьми. Всего на музыканта хотят подать в суд более 100 человек.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала власти США думать не о мировых проблемах, а разобраться с развращающими детей «вурдалаками» внутри страны.

США Суд Дети Смертная казнь Изнасилования Республиканская партия США
09 декабря 2024, 14:19
Вооруженная оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин носить хиджаб
Unsplash
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Руководство вооруженной оппозиции в Сирии сообщило, что женщины могут сами решать, носить им хиджаб или нет. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan.

«Категорически запрещается вынуждать женщин одеваться в определенную одежду или вмешиваться в их право выбора одежды или предъявлять им претензии, связанные с их внешним видом», - сообщило главное командование.

Вооруженные оппозиционные группировки начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. К вечеру 7 декабря они взяли контроль над рядом ключевых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря оппозиционные силы вошли в Дамаск, заставив правительственные войска Сирии отступить.

Председатель комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что в Сирии полностью обеспечена безопасность российских военнослужащих. По его словам, нет никаких изолированных воинских частей.

Убежищем ушедшего в отставку экс-лидера Сирии Башара Асада стала Россия. Решение о предоставлении его политику принял президент Владимир Путин.

Сирия Оппозиция Захват власти в Сирии
09 декабря 2024, 12:30
Иран объяснил, почему не помог Асаду
Global Look Press
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Иран не поддержал президента Сирии Башара Асада, который сложил свои полномочия из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Иранские чиновники обвинили Асада в том, что он не был готов к наступлению повстанцев, и заявили, что Тегеран не смог отправить военную поддержку из-за Израиля. Кроме того, Иран предупредил Асада, что помощь будет ограниченной, если она вообще будет оказана.

«Как Россия, так и значительная часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада - это тонущий корабль», - заявила аналитик Лина Хатиб.

Сирийская оппозиция взяла под свой контроль Пальмиру, Идлиб, окрестности Хомса и Дамаск. Попытки Асада достичь соглашения с мятежниками не увенчались успехом, и он покинул пост президента Сирии.

Появлялась информация о гибели политика, однако позже стало известно, что он прибыл в Россию и получил политическое убежище.

Ранее у здания посольства Сирии в Москве спустили старый флаг , подняв вместо него оппозиционный. Также со входа в здание сняли табличку. При этом дипломатическое представительство работает в штатном режиме.

Сирия Россия Иран Захват власти в Сирии

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