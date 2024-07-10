В России предрекли столкновение ядерных держав из-за действий Запада

Он заметил, что на сегодняшний день «трансатлантические союзники» с особой легкостью пытаются вступить в конфронтацию с Россией.

«Откинув в сторону все принятые на форуме документы в области контроля над вооружениями и укрепления доверия, они сделали ставку на нанесение нашей стране „стратегического поражения“», - подчеркнул Гаврилов.

По его мнению, такие действия грозят прямым военным столкновением ядерных держав, при этом последствия непредсказуемы. Также Гаврилов заметил, что союзники Украины на Западе тратят огромные суммы на ВСУ, потому что кризис в республике может вернуть НАТО функцию защиты от угрозы с Востока.