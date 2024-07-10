10 июля 2024, 07:26

В России предрекли столкновение ядерных держав из-за действий Запада

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Отказ западных стран от соглашений по контролю над вооружением и желание стратегически победить Россию грозят столкновением ядерных держав. Такое мнение в статье для РИА «Новости» выразил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он заметил, что на сегодняшний день «трансатлантические союзники» с особой легкостью пытаются вступить в конфронтацию с Россией.

«Откинув в сторону все принятые на форуме документы в области контроля над вооружениями и укрепления доверия, они сделали ставку на нанесение нашей стране „стратегического поражения“», - подчеркнул Гаврилов.

По его мнению, такие действия грозят прямым военным столкновением ядерных держав, при этом последствия непредсказуемы. Также Гаврилов заметил, что союзники Украины на Западе тратят огромные суммы на ВСУ, потому что кризис в республике может вернуть НАТО функцию защиты от угрозы с Востока.

Россия Запад
10 июля 2024, 05:37
Зеленский остался недоволен первым днем саммита НАТО
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Выборы президента США затмили в СМИ проходящий в эти дни саммит НАТО. Такое заявление в соцсети X сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, юбилейный саммит должен быть стать топовым событием, однако журналисты освещают его не так ярко, как ему хотелось бы. При этом «тому, что ожидается в ноябре» - американским выборам - СМИ уделяют куда больше внимания.

«Кажется, люди почти не замечают исторического расширения НАТО за счет двух новых стран - его затмила другая история», - заявил Зеленский.

Саммит НАТО стартовал 9 июля и продлится до 11 июля. По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, первый день подтвердил «агрессивную сущность» альянса. Участники мероприятия продолжили нагнетать военный психоз и демонизировать Россию.

Владимир Зеленский Военные Вашингтон НАТО Выборы президента США
10 июля 2024, 04:39
Американская разведка обвинила Россию в очернении кандидатов и вмешательстве в выборы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Национальная разведка США обвинила Россию в попытке оказать влияние на американских избирателей и очернении конкретных политиков с целью вмешательства в выборы президента. Об этом написало агентство Reuters.

«США начинают замечать, что Россия пытается влиять на определенные демографические группы американских избирателей, продвигает различные нарративы, очерняет конкретных политиков», - заявил представитель офиса директора национальной разведки.

Агентство сообщило, что попыток помешать выборам в США не наблюдают. Там также отметили, что Китай не собирается влиять на исход президентских выборов.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что не выйдет из гонки «до самого конца», то есть до победы над Дональдом Трампом.

Разведка США Россия Выборы президента США Выборы
10 июля 2024, 02:37
На базах США в Европе испугались саботажа со стороны России
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Меры безопасности усилили на военных базах США в Европе из-за якобы угрозы саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, разведка США получила информацию, что якобы нанятые Россией лица планируют организовать на американских военных объектах акции саботажа. При этом конкретные причины усиления мер безопасности телеканалу не назвали, лишь сообщили, что это связано с «комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил».

В конце июня стало известно, что военные базы Штатов в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. Меры затронули и военную базу в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования ВС Штатов.

Разведка США Военные Европа Россия
09 июля 2024, 23:44
Саудовская Аравия пригрозила продажей еврооблигаций в случае конфискации активов России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Саудовцы пригрозили продать европейские ценные бумаги в том случае, если страны «Большой семерки» присвоят себе замороженные активы России, сумма которых достигает 300 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Саудовцы пригрозили продать европейские ценные бумаги в том случае, если страны «Большой семерки» присвоят себе замороженные активы России, сумма которых достигает 300 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на осведомленные источники.

Минфин королевства выразил свое несогласие поддержкой Украины за счет российских активов. Саудовская Аравия явно дала понять, что готова перейти от угроз к действиям. Кроме того, саудовцы конкретно упомянули долги, выпущенные французским казначейством, что говорит о серьезности их намерений.

Собеседник издания Bloomberg добавил, что запасы французских облигаций у Эр-Рияда могут составлять десятки миллиардов евро. Этот объем нельзя назвать внушительным для европейских стран, но в Брюсселе считают, что последовать примеру саудовцев могут и другие государства.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии назвал невозможными мирные переговоры по Украине без участия России.

G7 Саудовская Аравия Деньги Экономика

Новости по теме