«Да», - сказал он, отвечая на вопрос.

Министерство иностранных дел России поддержало решение Казахстана об исключении движения «Талибан»* из перечня террористических организаций. Благодаря этому Афганистан выйдет из изоляции и станет более стабильным регионом.

Политический советник Сергей Маркелов ранее объяснял, что что западному миру выгодно муссировать идею об опасности и угрозах со стороны «Талибана»*. Это связано как с ирано-иракской историей, так и с другими событиями на Ближнем Востоке.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.