27 мая 2024, 11:47

В России предложили снять с «Талибана» террористический статус

РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации. Об этом РИА «Новости» рассказал спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Да», - сказал он, отвечая на вопрос.

Министерство иностранных дел России поддержало решение Казахстана об исключении движения «Талибан»* из перечня террористических организаций. Благодаря этому Афганистан выйдет из изоляции и станет более стабильным регионом.

Политический советник Сергей Маркелов ранее объяснял, что что западному миру выгодно муссировать идею об опасности и угрозах со стороны «Талибана»*. Это связано как с ирано-иракской историей, так и с другими событиями на Ближнем Востоке.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.

Казахстан Афганистан Россия История Ближний Восток
27 мая 2024, 10:46
Захарова сыронизировала над предложением Эстонии «поставить Россию на колени»
Unsplash
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени». Она призвала его продемонстрировать, как именно нужно это сделать.

«А как это? Пусть покажет», - написала дипломат в Telegram-канале.

Подписчики посмеялись вместе с Захаровой. Они назвали Кариса «еще одним клоуном», предположили, что у него «обострение», и признались, что «умирают со смеху». Один из комментаторов отметил, что «если Россия даже чихнет, от Эстонии ничего не останется».

О том, что поддерживающие Украину западные страны должны сделать все, чтобы поставить РФ на колени, Алар Карис заявил в интервью финским СМИ. По его мнению, только после этого можно начинать «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине. Эстонский лидер уверен, что не стоит ожидать изменения политики России в ближайшие десятилетия.

Мария Захарова Россия Эстония
27 мая 2024, 10:43
НАТО усилит присутствие на Крайнем Севере
Global Look Press
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Североатлантический альянс в ответ на учения и открытие новых баз России на Крайнем Севере усилит свое присутствие в этом регионе. Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости».

«Мы наблюдаем, что Россия усиливает свое присутствие на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения. Мы также продвигаемся в усилении активности в этом регионе», - сказал он.

Правительство России утвердило программу развития Северного морского пути до 2035 года, включившую, в том числе, строительство логистического узла в порту Корсаков и терминала СПГ «Утренний». Ее цель - обеспечить реализацию инвестиционных проектов и грузоперевозки в районах Крайнего Севера. Президент России Владимир Путин назвал СМП более эффективным, чем Суэцкий канал. Осенью первое судно прошло по этому пути из Шанхая в Калининградскую область.

Россия НАТО Северный морской путь
27 мая 2024, 09:59
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Freepik
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Возле берегов королевства Тонга зафиксировали подземные толчки, магнитуда которых составила 6,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 20:47 по местному времени в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа, где численность населения превышает 22 тысячи человек.

Эпицентр находился на глубине 140 километров. О жертвах и пострадавших пока неизвестно. Другие подробности уточняются.

Ранее на Байкале произошло землетрясение магнитудой 6. Подземные толчки зафиксировали в 50 километрах от села Гремячинск, которое расположено в Ольхонском районе.

В первой декаде мая также произошло землетрясение магнитудой 5,4 у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Сейсмологи уточнили, что очаг залегал на глубине 55 километров.

Землетрясения
27 мая 2024, 09:29
Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду в начале рабочей недели
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В Москве 27 мая будет солнечно и тепло — до +25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его процитировал портал «Метеовести».

В Москве 27 мая будет солнечно и тепло - до 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его процитировал портал «Метеовести».

«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над столичным регионом сформирует западная периферия антициклона. Благодаря повышенному давлению облаков в небе будет мало и обойдется без дождей», - говорится в материале.

По данным Леуса, дневная температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса.

В столице будет от 23 до 25, в Подмосковье - от 21 до 26 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут максимум семи метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 755 миллиметров ртутного столба и все равно будет выше нормы.

А во вторник, 28 мая, ожидается еще более теплая погода - до 28. Осадков также не прогнозируется.

Уже на этой неделе в Москве может открыться купальный сезон.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, первый день лета в городе, предположительно, станет самым жарким за 80 лет.

Прогноз погоды Погода

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