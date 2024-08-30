30 августа 2024, 18:56

В России объяснили, почему Байдену и Зеленскому нельзя приезжать в Париж

Global Look Press
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После ареста во Франции создателя Telegram Павла Дурова президенту США Джо Байдену и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому может быть заказан въезд в Париж. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.

«Если Франция задержала Дурова по подозрению в „отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой“, то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», - написала она.

По словам Захаровой, французские правоохранители могли возбудить дело против Павла Дурова по подозрению в отмывании доходов.

Дурова поместили под судебный надзор и запретили выезжать за пределы Франции. Владельца мессенджера заподозрили в шести правонарушениях.

Ранее Захарова предположила, что президенту Эммануэлю Макрону в будущем придется ответить на неудобные вопросы, связанные с задержанием предпринимателя.

Владимир Зеленский Париж Франция Павел Дуров Джо Байден Павла Дурова арестовали во Франции
30 августа 2024, 14:57
Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по Украине
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать конференцию в Индии для обсуждения урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник издания рассказал, что данное предложение украинский лидер сделал во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев 23 августа. Зеленский выразил надежду, что саммит состоится до выборов в США в ноябре.

Ранее президент Украины отмечал, что конференцию по решению конфликта проведут в Индии, если власти страны согласятся подписать коммюнике первого саммита. В ответ Моди заявил о готовности страны выступить в роли основного посредника в переговорах между Россией и Украиной.

После визита индийского премьера в Киев президент США Джо Байден выразил благодарность за его миротворческие усилия.

Владимир Зеленский Индия Нарендра Моди
30 августа 2024, 05:58
Российский посол назвал главные цели Запада на Южном Кавказе
РИА «Новости»
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Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что на Южном Кавказе Запад стремится вытеснить Россию и подорвать интеграционные процессы в Евразии. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что вмешательство Запада в делу других стран и регионов никогда не заканчивалось мирным урегулированием.

«Их главные задачи на Южном Кавказе - не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и, в конечном счете, подрыв интеграционных процессов в Евразии», - пояснил Евдокимов.

Посол отметил, что США со своими союзниками пойдут на любые шаги ради достижения своих целей, в том числе и на разжигание конфликтных очагов вокруг России. В этом плане власти США используют марионеточные правительства. Один из примеров - киевский режим.

Ранее постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что Запад пытается вбить клин между Арменией и ее союзниками, что вызывает тревогу и опасения. Действия армянских властей и «внешних игроков» дестабилизируют ситуацию не только внутри этой страны, но и в регионе.

Дипломатия Россия Запад Азербайджан
30 августа 2024, 04:55
Новый премьер Великобритании избавился от портрета Тэтчер
РИА «Новости»
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Поселившийся в резиденции на Даунинг-стрит новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился избавиться от портрета «железной леди» Маргарет Тэтчер. Его биограф Том Болдуин рассказал об этом мероприятии, организованном книжным фестивалем Aye Write в Глазго, сообщила газета The Telegraph.

По словам журналиста, Стармера раздражал висевший в одном из кабинетов портрет кисти Ричарда Стоуна, заказанный премьером-лейбористом Гордоном Брауном и презентованный в 2009 году.

Болдуин вспомнил, как однажды при разглядывании картины политик назвал ее нервирующей и захотел убрать.

«И он избавился», - сказал биограф.

Консерваторы негативно отреагировали на его решение, причем шотландский тори Мердо Фрейзер предположил, что премьер просто осознал, что ему никогда не сравниться с достижениями Тэтчер.

После победы лейбористов на июльских выборах Стармер стал 58-м премьером Великобритании. Из-за доставшихся от предшественников проблем он запланировал непопулярные меры , в том числе сокращение расходов бюджета и повышение налогов.

Великобритания Кир Стармер
30 августа 2024, 01:55
Российский посол в Лондоне раскрыл роль США в задержании Дурова
РИА «Новости»
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Американское правительство могло повлиять на решение Франции возбудить уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова. Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью RT назвал его задержание большим ударом по свободе прессы.

«Париж сделал это по определенному совету из США. Они хотят ключи от этого мессенджера.<…> В целом, мы прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе прессы, свободе распространения [информации]», - сказал он.

Дипломат заявил, что Telegram обрел большую популярность в России и других странах, поэтому Запад хотел бы получить нему доступ.

Келин сказал, что Дурову предъявили очень серьезные обвинения, и теперь ему необходима надежная защита.

Силовики задержали Дурова 24 августа. Спустя несколько дней его выпустили под надзор при условии, что бизнесмен внесет залог и останется во Франции.

Великобритания Дипломатия Аресты Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции

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