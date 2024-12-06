В России назвали основной принцип внешней политики США

Журналист заявил, что с момента последних американских выборов в мире успели произойти большие изменения. Например, в Грузии и Сирии. Лавров ответил, что американское правительство привыкло создавать проблемы.

«Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они „поймать рыбу в мутной воде“: иракская агрессия, ливийская „авантюра“ или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана», - сказал он.

Министр уличил Белый дом в попытке вернуться к афганскому вопросу через «черный ход» посредством мероприятий ООН. Он напомнил, что США заморозили и отказались возвращать деньги Афганистана.

Лавров поделился с Карлсоном впечатлениями от встреч с избранным президентом США Дональдом Трампом. Министр назвал его сильным и настроенным на результат человеком, но не сторонником России.