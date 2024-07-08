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По словам эксперта, санкции отрезали Европу от России, в результате чего Евросоюз лишился фундамента своего экономического процветания за последние 30 лет.

«Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», - заявил Хадсон.

Аналитик также напомнил, что из-за давления Запада Россия и Китай начали активно развивать альтернативную мировую систему в виде БРИКС.

«Это также положительно сказалось на устройстве России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам», - заключил он.

Ранее стало известно, что в Финляндии резко взлетели цены на древесину из-за антироссийских санкций.