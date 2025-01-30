30 января 2025, 23:51

В России начали окрашивать экспортную пшеницу

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Россия впервые провела процедуру окрашивания пшеницы, предназначенной для экспорта. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора.

Впервые процедуру колорирования российской пшеницы провели в порту Высоцкий Ленинградской области 28 января. Ее отправят в Марокко.

«Общий вес партии составил 28 тысяч тонн. Колорирование зерна –новая услуга ФГБУ „ЦОК АПК“», - уточнили в ведомстве.

Процедура колорирования понадобилась потому, что каждая страна предъявляет собственные требования к качеству и внешнему виду продукции. Кроме того, окрашивание зерна используется, чтобы идентифицировать кормовые партии.

Экспортную пшеницу в Марокко окрасили в зеленый цвет, применив краситель натурального происхождения Е-142.

Кроме того, специалисты проверили партию на наличие вредных карантинных объектов и применили фумигацию, оформив на нее протоколы испытаний и прочие необходимые документы.

Ранее Астраханская область экспортировала 132 600 тонн зерна и продуктов переработки в Иран, Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

Экспорт Россия Деньги
30 января 2025, 23:48
Полсотни отелей закрыли в Турции
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Власти Турции распорядились опечатать не менее 50 отелей в Анталье после пожара в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу, жертвами которого стали почти 80 человек. Об этом сообщил местный телеканал NTV.

Управление инвестиций и предпринимательства министерства культуры и туризма страны разослало срочное зашифрованное письмо губернаторам 81 турецкой провинции.

В нем говорилось о необходимости опечатать все объекты, работающие без регистрации и лицензии, а также сертификата на осуществление туристической деятельности. Муниципальные команды провели проверки в Анталье и опечатали 50 отелей в квартале Калеичи и его окрестностях.

Пожар произошел в отеле на горнолыжном курорте в Болу в ночь на 21 января. В тот момент в нем отдыхали 238 туристов. Жертвами стали 78 человек, их из 36 были несовершеннолетними.

Турция Пожары Отели
30 января 2025, 23:13
Жена Роберта Кеннеди стала моргать азбукой Морзе
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Жену соратника Роберта Кеннеди — младшего заподозрили в том, что она давала ему подсказки во время выступления перед сенатом США. Для этого она использовала код Морзе, сообщило The Mirror.

Соратник президента США Дональда Трампа прославился рассказом о том, что у него в мозге живет червь. Кеннеди - младшего пригласили выступить перед Комитетом по финансам сената США из-за прошлых высказываний против вакцинации.

Когда Кеннеди - младший начал свою речь, его жена Шерил Хайнс стала странно и часто моргать. Пользователи сети предположили, что Хайнс пыталась с помощью азбуки Морзе подсказать мужу верные ответы.

Один из комментаторов задался вопросом, зачем супруга Роберта Кеннеди - младшего так быстро моргала, ведь никто из окружающих ее людей этого не делал.

В новой администрации Трампа он займет должность министра здравоохранения. Ранее американский лидер выразил надежду, что Кеннеди будет успешно бороться с эпидемиями и хроническими заболеваниями в США.

Жену соратника Роберта Кеннеди - младшего заподозрили в том, что она давала ему подсказки во время выступления перед сенатом США. Для этого она использовала код Морзе, сообщило The Mirror.

США Здравоохранение Дональд Трамп
30 января 2025, 22:08
«Снова испытать». В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда
Unsplash
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Россия вновь должна пережить нечто подобное блокаде Ленинграда. Об этом бывшая председатель палаты парламента Чехии, сенатор Мирослава Немцова заявила в своем аккаунте в соцсети X.

«Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», - написала она.

По словам сенатора, один из тяжелых для России периодов необходимо повторить с помощью ужесточения санкций, которые обрушат ее экономику. Немцова призвала страны Запада усилить антироссийскую политику.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее предположил, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа начнется новый этап в развитии отношений Евросоюза и России.

Он отметил, что ЕС предстоит строить диалог с российскими властями без санкций.

Санкции Россия Запад Блокада Ленинграда
30 января 2025, 21:52
В Европе заявили о высокой цене за отказ от энергоресурсов России
РИА «Новости»
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Западу дорого обошелся отказ от российских энергоносителей, в частности, утратой конкурентоспособности в экономике. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщило РИА «Новости».

«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только 3% нефти и совсем не используем уголь», - заявила она.

Глава ЕК отметила, что европейские домохозяйства и предприятия столкнулись с «заоблачными затратами на электроэнергию», причем многим из них только предстоит оплатить счета.

Конкурентоспособность ЕС полностью зависит от возращения низких и стабильных цен на газ и нефть. Производства начали закрываться, автомобильная и химическая отрасли оказались на грани выживания.

Фон дер Ляйен отметила, что перенос мощностей из еврозоны уже приобрел необратимый характер.

По мнению бывшего главы ЕЦБ Марио Драги, речь идет уже о деиндустриализации.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС, если Киев не возобновит транзит газа.

Еврокомиссия Газ Европа Нефть Запад Евросоюз Экономика Урсула фон дер Ляйен

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