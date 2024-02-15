В результате стрельбы в Канзас-Сити пострадали 22 человека
Число пострадавших в результате стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) в американском городе Канзас-Сити возросло до 22 человек. Об этом сообщило британское издание The Guardian.
«Один погиб и 22 человека получили ранения в результате стрельбы», - заявила начальник полиции города Стейси Грейвз.
Восемь пострадавших находятся в критическом состоянии. Также Грейвз сообщила, что три человека были арестованы в связи со стрельбой.
По данным полиции, с места происшествия изъяли одно огнестрельное оружие.
Несколько дней назад туристка из США погибла на курорте Тулум в Мексике. Женщина стала очевидицей стычки между наркоторговцами и попала под перекрестный огонь.
В начале января жертвой стрельбы в школе штата Айова стал один из ее учеников. Еще пятеро человек получили ранения.