15 февраля 2024, 03:48

В результате стрельбы в Канзас-Сити пострадали 22 человека

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Число пострадавших в результате стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) в американском городе Канзас-Сити возросло до 22 человек. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

«Один погиб и 22 человека получили ранения в результате стрельбы», - заявила начальник полиции города Стейси Грейвз.

Восемь пострадавших находятся в критическом состоянии. Также Грейвз сообщила, что три человека были арестованы в связи со стрельбой.

По данным полиции, с места происшествия изъяли одно огнестрельное оружие.

Несколько дней назад туристка из США погибла на курорте Тулум в Мексике. Женщина стала очевидицей стычки между наркоторговцами и попала под перекрестный огонь.

В начале января жертвой стрельбы в школе штата Айова стал один из ее учеников. Еще пятеро человек получили ранения.

США Стрельба Футбол Полиция
15 февраля 2024, 03:15
«Чистота и порядок». Карлсон признался, что восхищен станцией метро в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Журналист Такер Карлсон недавно побывал в Москве и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Американец рассказал на своей странице в соцсети Х о станции московского метро «Киевская».

«Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас», - написал он.

Карлсон отметил, что станция метро, которую россияне используют каждый день для поездок на работу и домой, выглядит лучше, чем что бы то ни было в Соединенных Штатах.

По словам журналиста, в отличие от американского метрополитена, в московском он не увидел грязи, бомжей или наркоманов. Станция «Киевская» восхитила его чистотой и порядком.

После визита в Россию Карлсон признался, что Москва гораздо приятнее по сравнению с любым городом в США.

Видео беседы с Владимиром Путиным за сутки набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.

Такер Карлсон Москва Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
15 февраля 2024, 02:19
Опасное невежество. Интервью Путина напугало американцев
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США настолько «опасно» плохо знакомы с Россией, как показало недавнее интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, что это подвергает Америку риску. Об этом написал в статье для журнала The American Conservative бывший советник заместителя министра финансов США Томас Дэнс.

«Смелое интервью Такера должно продемонстрировать американцам четкую реальность: мы, как нация, опасно незнакомы с Россией, и это невежество подвергает нашу собственную страну риску», - заявил он.

По его словам, США пора остановиться и задуматься, что американцы делают на Украине, как их участие служит национальным интересам страны, и какие реальные цели преследует. Помимо этого, американским политикам необходимо лучше понять российскую позицию, что потребует от них времени, усилий и самоотдачи.

Дэнс надеется, что президентские выборы в этом году позволят изменить существующее положение и новое руководство страны сможет найти диалог с Россией, которая «спустя 1100 лет никуда не денется».

Ранее Путин высказался о возможном аресте Карлсона, отметив, что журналист знал, на что шел, и сам сделал свой выбор.

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
15 февраля 2024, 01:44
«Я бизнесмен, а не герой бондианы». Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сын губернатора Красноярского края Артем Усс рассказал, что побег из-под домашнего ареста в Италии не был спланированной операцией и произошел внезапно для него самого. Об этом бизнесмен сообщил изданию РБК.

По словам Усса, он готовился защищать свои права в итальянском суде. Обвинения против себя он назвал политизированными и заверил, что его адвокаты оптимистично смотрели на это дело. Усс опроверг слухи, что он или его родственники оплачивали некие «услуги» по побегу» из-под домашнего ареста.

«В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России», - признался бизнесмен.

В декабре прошлого года итальянские карабинеры опубликовали видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста. Судя по кадрам, в квартиру бизнесмена зашел один из организаторов побега. Вышел мужчина в сопровождении арестованного, после чего они уехали на кортеже из четырех машин.

Артема Усса задержали в конце октября 2022 года в аэропорту Италии. Ордер на его арест выдали власти США по обвинению в незаконном экспорте военных технологий в Россию. В декабре 2022 года бизнесмена перевели из тюрьмы под домашний арест. 21 марта суд принял решение об экстрадиции Усса в США. На следующий день он скрылся из-под ареста и вернулся в Россию.

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
15 февраля 2024, 00:49
Путин пожалел ударившегося головой Байдена
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с лидером США Джо Байденом, когда тот ударился головой при выходе из вертолета, обычным делом. Каждый сталкивался в своей жизни с подобным, отметил глава государства в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Ну то, что он где-то, выходя из вертолета, ударялся там головой об этот вертолет. Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда», - сказал он В этом же интервью Путин заявил, что не считает Байдена недееспособным. При этом президент не стал давать оценку, ведь он не является специалистом в этой области.

По его словам, Байден для России лучше, чем Дональд Трамп, поскольку он «более прогнозируемый и опытный политик». Путин добавил, что Россия готова работать с любым лидером США, которого выберет американский народ.

США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден

Новости по теме