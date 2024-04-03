ЦРУ якобы предупредило российские спецслужбы о том, что боевики готовят теракт в Москве. Об этом на сайте Substack заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

При этом он сослался на неназванных представителей ведомства, знакомых с ситуацией.

«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано „срочно“ и передавалось перед концертом от ЦРУ российской разведке», - написал Херш.

По словам его источника, США также якобы сообщили о том, что информация о предстоящей атаке была «достоверной», а сам теракт должен был произойти в «краткосрочной» перспективе.

При этом Херш утверждает, что американская разведка заранее не знала, что теракт произойдет именно в «Крокус Сити Холле».

Ранее Херш заявил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной могли начаться несколько месяцев назад, но этому помешали власти США. Они пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому лишением денег на невоенные нужды.